La crisis existencial del Partido Republicano

Nueva York – A Donald Trump hay que reconocerle esto: su prohibición para viajar a Estados Unidos hizo enojar a la mitad del país.Por otra parte, el intento que están haciendo los republicanos de la Cámara para reemplazar el Decreto de Atención Asequible ha logrado que todos se enemistaran, incluyendo miembros del mismo Partido Republicano.Se supone que la propuesta iba a ser sometida a votación este jueves, pero los líderes, tomando en cuenta una posible derrota, la pospusieron para el viernes.Aunque tal vez, estaría mejor muerta, ya que era una solución que andaba en busca de un problema, al estilo de Rube Goldberg, ya que cuando estaba a punto de llegar al pleno de la Cámara ya tenía muchos compromisos entretejidos para ganar los votos, aunque de todas maneras enfrentará una batalla más grande en el Senado.No sería tan sencillo decir que el presidente Trump y los republicanos son incompetentes e inexpertos, aunque sí lo son: la abrumadora mayoría de la delegación congresista del Partido Republicano ni siquiera estaba en la Cámara de Representantes cuando Barack Obama fue electo para ocupar la Casa Blanca.Tampoco es que el tiempo que han pasado en la oposición lo que dejó a los republicanos mal equipados para gobernar: Después de años de andar vagando por el desierto, ni los funcionarios de la administración Reagan ni la de George W. Bush anduvieron perdidos cuando les dieron inesperadamente las llaves del reino, como para no saber qué hacer.La confusión e incoherencia sobre el tema de salud, refleja un impase más profundo en la derecha, y los perseguirá no importa a donde vayan --- ya sea que se trate de un nuevo ataque contra el Obamacare, de recortar los programas y agencias federales populares, o muchas de las importantes plataformas de la agenda republicana.Los republicanos empezaron jubilosos este año: actualmente controlan todos los puestos de elección del gobierno a nivel federal y en 25 Estados, las legislaturas de siete Estados. Ésta, según dijeron, era su oportunidad para cumplir sus sueños en una serie de asuntos, incluyendo la derogación del Obamacare.Sin embargo, una parte considerable de la población cree que el programa de salud es un bien fundamental que el gobierno debe proporcionar, pero la desavenencia entre algunos de los republicanos de la Cámara que desean mantener ese compromiso básico, así como la Asamblea Electoral Libertad de la Cámara que se opone a ella, casi hundieron la propuesta este jueves.Esta tensión entre la aspiración y la realidad, no sólo en la atención médica sino en una amplia serie de temas no es nueva ni peculiar de la derecha.Todos los movimientos y partidos la han experimentado, aquí y en otros lados.Sin embargo, los movimientos y partidos en su ascendencia --- como lo fue la derecha estadounidense durante la mitad del siglo 20 --- se les ha facilitado suavizar esa tensión.Ahora, el problema del movimiento es lo opuesto de su ascendencia.Sus líderes pueden controlar todos los puestos de elección del gobierno federal, como lo hacen actualmente los republicanos y como lo hicieron los demócratas en la administración de Jimmy Carter y muchos de los gobiernos estatales, sin embargo ya no controlan tanto una serie de términos del debate político como en una ocasión lo hicieron.No es que el carácter del personal haya cambiado: el Tea Party no es más ferviente que Barry Goldwater. Ronald Reagan pudo ser tan nebuloso como Donald Trump. El contexto es el que ha cambiado. Los conservadores de antaño escribían y leían su Biblia en el crisol de la derrota, los de ahora recitan su catecismo en la catedral del éxito.No es sorpresivo, por lo tanto, que el Partido Republicano se encuentre sin saber qué hacer. Después de 40 años de estar en Zion, ha perdido la voluntad y claridad que adquirió cuando anduvo por el desierto.Es demasiado pronto para declarar que la derogación del Obamacare falló definitivamente.Sin embargo, la confusión e incoherencia sobre el programa de salud, como el de la administración Trump, es una señal de que más disyuntivas están por venir.

