No tengo problema, dice Xóchitl sobre que fiscalicen marcha

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia, aseguró que no tiene problema alguno en que el INE pondere como parte de sus gastos de campaña su anunciada participación en la marcha ciudadana del domingo 19 de mayo.

La abanderada opositora dijo que, en todo caso, el árbitro electoral debía "ponerse las pilas" y castigar a la morenista Claudia Sheinbaum por haber rebasado el tope de gastos de campaña.

"Yo lo que dije es que quien tiene que responder es el INE. Voy a muchos eventos que arman organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy. Y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es Sheinbaum", aclaró en entrevista.

"Nomás súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las bardas, todos los camiones, los miles de playeras que regala y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el elemento del Zócalo."

Xóchitl Gálvez aseguró que "la gente que va a llegar al Zócalo, en caso de que yo vaya, o bueno, la invitación, va a ser por su pie. No va a haber camiones; es más, el día que estuvimos en Fresnillo habían salido tres camiones al Zócalo al evento de Sheinbaum. Quiero ver en cuánto contabilizó el INE esa concentración que tuvo Sheinbaum".

--O sea, el hecho entonces de que te lo contabilicen, ¿podría poner en duda tu asistencia?, se le cuestionó

"No, no, yo creo que no. No, porque mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real", dijo.

"Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo, yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro. Aquí no va a haber que me multen. O sea, Sheinbaum declaró 40 millones, creo, 30 millones en su precampaña y la multaron con 40 millones. O sea, porque nunca declara lo que realmente se gasta, sino anda ocultando la información. Así como ocultó su casa, así anda ocultando los gastos de campaña".

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, dijo el miércoles que si Gálvez agenda como acto de campaña su participación en la marcha de la "Marea Rosa", el Instituto lo considerará como parte de sus gastos proselitistas.