Exigen a INE 'cargar' a Xóchitl el gasto por 'Marea Rosa'

Ciudad de México.- Morena exigió al INE que "cargue" a Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) la movilización del próximo 19 de mayo, independientemente de si la candidata presidencial la agenda como acto de campaña o no.

"De la marcha, yo no estoy de acuerdo con la presidenta del INE, que dice que, si Xóchitl lo pone en su agenda, se lo va a contabilizar", manifestó el líder de Morena, Mario Delgado.

"Perdón, pero todos los días a Morena lo están persiguiendo diciendo que hay actos que no reportamos en la agenda. Ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país, en el Zócalo de la ciudad, no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda", sostuvo.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo el miércoles que si Gálvez agenda como acto de campaña su participación en la marcha de la "Marea Rosa" el domingo 19 de mayo, el organismo lo considerará como parte de sus gastos proselitistas.

Las agrupaciones que conforman la "Marea Rosa" invitaron a Xóchitl al acto para ungirla como su candidata, por lo cual Morena solicitó la intervención del INE.

"Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo, porque no es ciudadano", insistió Delgado en conferencia de prensa en la CDMX

"Y no sólo eso, al quitarse la máscara tienen que registrarse como actos anticipados de campaña las otras marchas (de la Marea Rosa), porque ya sabemos que no eran ciudadanas, que siempre fueron para el PRI, para el PAN, quienes lo organizaron".

Delgado argumentó que la candidata del Frente opositor no puede asistir a la marcha sólo como "ciudadana" en época de campaña electoral.

"Porque cuál sería entonces la diferencia entre todos los actos que se hacen y los actos que son de campaña, hay una intencionalidad política evidente", señaló

"Ya ahí pues (hay) un acto de sinceridad de los organizadores. Van a favor de ellos, de que todos estos tengan 'hueso', entonces hay que llamar las cosas por su nombre, estamos defendiendo la transparencia. No puede (el INE) dejar a consideración de la candidata si es o no un acto de campaña, claro que es un acto de campaña, y no sólo ese, los anteriores son actos anticipados".

El dirigente también solicitó que todo el gasto de lo que él califica como "guerra sucia" en redes, también se contabilice como gasto de campaña de Gálvez.

"Lo hemos dicho aquí, son millones de dólares. El costo de la guerra sucia debe cargarse a su contabilidad de campaña", agregó.

'Marchar será defender a Manlio, Marko, Alito...' Marchar el 19 de mayo al Zócalo capitalino será defender al PRIAN y a personajes como Manlio Fabio Beltrones, "Alito" Moreno y Marko Cortés, afirmó el dirigente de Morena

Delgado pidió a la gente que busca participar en la "Marea Rosa" que no se deje engañar, pues no será una marcha ciudadana, sino la derecha disfrazada de rosa.

"Fuera máscaras. No es una marcha ciudadana Esto ya es publicidad del PRIAN, es el PRI rosado y el PAN rosado, decirle a la gente que no se deje engañar", expresó.

"Quien salga a marchar va a la defensa del PRI y el PAN. Van a marchar por defender a Xóchitl Gálvez. Va marchar por defender los pactos corruptos".

En tono burlón, Delgado también mencionó a personajes como Ricardo Anaya y Lilly Téllez al "sugerir" algunas leyendas para pancartas de la "Marea Rosa", como "yo defiendo mis contratos" y "yo defiendo al cartel inmobiliario".

También "yo marcho por la corrupción", "yo marcho por mis departamentos, "yo defiendo al cártel inmobiliario", "Alito no se toca", yo defiendo por García Luna" y "yo marcho contra los maestros".

"La gente que de buena voluntad iba, pues ya que no se dejen engañar, estar el 19 de mayo en el Zócalo es defender a esta serie de personajes", enfatizó.