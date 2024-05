La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez organizó el Foro Universitario: Decisión Juárez 2024, el cual fue realizado el 7 de mayo, este espacio académico tuvo como finalidad que quienes contienden por el cargo público de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez hicieran sus propuestas de gobierno ante la comunidad universitaria.

El formato del Foro consistió en una presentación inicial por parte de la persona candidata, seguida de una sesión de preguntas sobre temáticas del ámbito municipal.

Este ejercicio democrático se viene replicando en diversas universidades del país, pues se trata de incentivar un conjunto de espacios y mecanismos donde ciudadanas y ciudadanos pueden incidir y decidir sobre asuntos públicos de su incumbencia y así poder elegir de manera informada a la mejor opción política el 2 de junio día de la jornada electoral, ya que deberán elegir a quien será su representante para hablar y tomar decisiones en su nombre, por ello la importancia de estos procesos de diálogo y escucha activa dentro de los espacios universitarios.

Por ello hubiera estado muy bien que este tipo de foro no solo incluyera a quienes contienden por la Presidencia Municipal, sino que incluyera a las y los candidatos a diputaciones locales, federales y senadores.

Algo que caracteriza a la comunidad universitaria es precisamente la crítica y la reflexión, por ello la importancia de votar de manera informada, y ser partícipes en la vida política porque la política nos queda claro que no es solo asunto de los políticos, sino que es asunto de todas y todos los ciudadanos, porque todos somos políticos.

Hoy más que nada, requerimos de estos espacios de información y reflexión, porque tenemos una inundación de publicidad y noticias falsas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por otro lado, otro problema que enfrentamos es que las personas candidatas hacen propuestas de campaña para obtener votos, sin embargo, muchas de esas propuestas no logran materializarse porque simple y sencillamente son irrealizables y cuando algunas de esas propuestas logran materializarse casualmente se realizan en vísperas de las elecciones, parece broma, pero es una realidad.

Además, también se sabe que quienes llegan al cargo público, jamás se les observa que tengan acercamiento con la comunidad, es decir llegan a su cargo y se les olvida que llegaron al cargo por las y los ciudadanos, asimismo se olvidan del interés general porque obedecen intereses económicos y partidistas. Pero no se diga en temporada electoral que tenemos a las personas candidatas en las colonias y cruceros tomándose fotos con las y los ciudadanos, pegando calcomanías en los vehículos, regalando playeras y colgando mantas en las casas.

Realmente las y los juarenses requerimos mayor presupuesto, porque sin presupuesto no hay infraestructura y, por tanto, no hay desarrollo para nuestra ciudad, y en consecuencia no hay beneficios para la ciudadanía porque no hay distribución equitativa de los recursos, porque siempre terminamos siendo quienes más aportamos y los más desfavorecidos.

Me rehusó a seguir viviendo en el mundo al revés que narra Galeano, pues ese mundo nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo, en donde son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación.

Los problemas sociales que tiene Ciudad Juárez son bastos, y deben atenderse de raíz, la violencia sigue latente y con ello haciendo trizas el tejido social comunitario, la falta de infraestructura, la falta de atención a las y los jóvenes involucrados en las adiciones solo por mencionar algunos, son problemas que no han sido atendidos por las pasadas administraciones.

La comunidad universitaria la integran ciudadanas y ciudadanos informados que estamos dispuestos a cambiar la realidad, a escuchar al pasado, e imaginar un futuro mejor y si algo nos caracteriza es que somos personas comprometidas con nuestra comunidad, por eso sabemos que nuestra participación en estas elecciones es importante.

