En las últimas horas se reportaron dos personas ejecutadas en diferentes hechos, una de ellas con un narcomensaje, de acuerdo a datos proporcionados por las autoridades de la Fiscalía General del Estado en donde se confirmó además que no hay personas detenidas como responsables de estos hechos.El primer homicidio se registró la mañana de anteayer en la comunidad serrana de Ejido Heroínas, municipio de Casas Grandes, donde las autoridades investigadoras terminaron sus diligencias ya hasta en la tarde, mientras el otro asesinato se registró la tarde de ayer en el tramo de Buenaventura a Ignacio Zaragoza donde ya se han registrado múltiples casos de ejecuciones.Para Casas Grandes esta es la segunda ejecución en las comunidades rurales de esa zona serrana, tras el triple homicidio registrado en noviembre del año pasado en Ejido Palanganas, donde a la fecha tampoco hay personas detenidas como responsables de estos hechos.Es el caso que anteayer por la mañana, se le dio aviso a las instancias de la Fiscalía General del Estado, sobre el hallazgo de una persona ejecutada en Ejido Heroínas, por lo que elementos de la corporación junto con personal del Servicio Médico Forense se trasladaron a la zona.Aunque desde las 10:30 de la mañana se le dio aviso a la FGE, no fue sino hasta las 3:00 de la tarde que los elementos estatales pudieron llegar hasta el paraje conocido como El Cerro del Caballo, donde se tuvo a la vista el cuerpo de un hombre sin vida.Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, siendo un hombre de unos 50 años que presentó impactos de disparo de arma de fuego en el lado derecho de la cabeza, mismo quien vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una camisa de color negro y botas vaqueras de color café.Se agregó por último que en el lugar de los hechos no se hallaron elementos balísticos.Ya por la tarde de ayer, elementos estatales que regresaban a Buenaventura de una comisión en Ignacio Zaragoza, en el kilómetro 206 más 900 metros de ese tramo se encontraron a un lado del camino que estaba tirado el cuerpo de un hombre con señas de haber sido asesinado a balazos.El hombre que tampoco ha sido identificado, vestía camiseta gris y pantalón de mezclilla de color azul, mismo que se hallaba maniatado de pies y manos con cinta de color gris plata y junto al cuerpo, una cartulina con un cuchillo clavado donde fue escrito un narcomensaje que está en poder de las autoridades.El hombre fue victimado al parecer con disparos de arma larga AK-47 de las conocidas como "Cuerno de chivo", pues en el lugar además se encontraron seis casquillos percutidos de calibre 7.62 x 39.Hasta ayer las autoridades no daban referencia de la identidad de las víctimas ejecutadas en las últimas horas en Casas Grandes y Buenaventura, por lo que será hasta hoy en que se den a conocer oficialmente sus identidades.

