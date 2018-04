No a la imposición, señaló el profesor Arnoldo Cazares ante designación de candidata de Nueva Alianza en Nuevo Casas Grandes.El aún coordinador del Sindicato de Trabajadores de la Educación sección 8, Arnoldo Cazares, en entrevista para este medio comentó puntualmente que no está dispuesto a aceptar la imposición de la candidata a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, por parte del partido Nueva Alianza, Margarita Quezada y su planilla de regidores.“Todavía sigo siendo coordinador porque no hay una renuncia por escrito, todo fue por medio del teléfono que le dije a la Secretaria General del SNTE (Rosa María Hernández Madero) que no estaba de acuerdo con las formas en que designaron a la candidata a la presidencia de este municipio y a su planilla, donde su esposo, el profesor Manuel Arroyos, está en la primera regiduría”, informó el profesor Arnoldo Cazares.Este mismo, agregó que ante la petición de los maestros que estuvieron en la reunión con la Secretaria general, tuvo que aceptar continuar en la coordinación.Sin embargo, señaló que sería la propia Secretaria general la que tomaría una decisión final, si se quedaba o se nombraba a un nuevo coordinador.Esta situación pasaría el sábado 14 de abril del año en curso, cuando Rosa María Hernández acudiría a una nueva reunión con secretarios delegacionales del gremio magisterial.No obstante esta reunión no se llevó a cabo.“No estamos dispuesto a aceptar dedazos políticos, las cosas no se hacen de manera unilateral, este tipo de decisiones afectan directamente al gremio magisterial, ínsita a la desunión cuando se toman decisiones allá arriba, favoreciendo a unos cuantos, se tienen que tomar en cuenta las bases para la toma de decisiones”, señaló el profesor en mención.“Por lo menos en esta región no aceptamos imposiciones, es una falta de respeto que no hayan consultado a las bases para tomar decisiones, se tienen que escuchar las diferentes corrientes, las diferentes ideologías, independientemente de partidos políticos”, agregó Arnoldo Cazares.El profesor cuenta con el apoyo de los jefes delegacionales en esta zona, quienes le han solicitado que no se retire, que siga como coordinador de la sección Octava.Sin embargo, a pocos días de habrase llevado la reunión con la Secretaria general, le fueron pedidas las llaves de las oficinas de la coordinación al profesor antes señalado.Algunos de los inconformes dicen que detrás de todo esto, está la imposición del profesor Manuel Arroyos como coordinador de la SNTE sección 8.De ser así, el conflicto magisterial se pondrá más tenso en Nuevo Casas Grandes y su región noroeste.