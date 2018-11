Ciudad de México.- Pese a que el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado saber de los pagos que se hicieron para silenciar a mujeres que tuvieron encuentros sexuales con él, una investigación de The Wall Street Journal reveló que estuvo involucrado o fue informado paso a paso sobre los acuerdos.Trump hizo ofertas en llamadas telefónicas y sostuvo reuniones con su abogado, Michael Cohen, y con el director de la compañía American Media, David Pecker según la investigación del diario. También hay evidencia que ha encontrado la Fiscalía en Manhattan que podría implicar al Presidente en violaciones de fondos de campaña.En conjunto, documentos y entrevistas con 36 personas cercanas señalan que Trump mintió sobre el grado en que conocía los pagos que una compañía de medios y su abogado realizaron a una modelo y a una actriz porno.De acuerdo con The Wall Street Journal en junio de 2016, la ex modelo de Playboy Karen McDougal buscó hacer pública su historia en la revista National Enquirer. Un trabajador la entrevistó para obtener los detalles y compartió la información con Pecker y Cohen, pero consideraron no pagarle porque no tenía pruebas sólidas.Sin embargo, cuando se enteraron que la modelo estaba en pláticas con la televisora ABC, cambiaron de opinión y le ofrecieron 150 mil dólares por los derechos de la historia, además de una participación en columnas de la revista.Trump y Cohen discutieron el reembolso para el dueño de la revista, en una conversación que el abogado grabó. Sin embargo, Pecker temía que el dinero fuera tomado como una donación ilegal de campaña, por lo que se negó a recibir el dinero. Una hoja con el plan de pagos fue encontrada por las autoridades cuando registraron la oficina de Cohen.Unos meses después, la ex actriz porno Stephanie Clifford (Stormy Daniels) también buscó vender su historia, pero por los tiempos de campaña y problemas de agenda, Cohen, Pecker y Trump no pudieron ponerse de acuerdo sobre el pago, así que el abogado lo pagó directo de su bolsa.Después, se discutió un plan para reembolsar a Cohen en pagos, lo que consta en estados financieros.Según la ley estadounidense, pagar por mejorar la imagen de un candidato durante una elección equivale a una donación de campaña, y se puede considerar un delito si excede los 2 mil 700 dólares y no es reportada.Sin embargo, señaló al medio Richard Hasen, profesor de la Universidad de California especializado en ley electoral, sería difícil comprobar que Trump es culpable del delito, pues políticos juzgados en otros casos han justificado que los pagos se hicieron para que sus esposas no se enteraran de las infidelidades.