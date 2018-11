Elecciones EU: Gana legislatura republicano muerto

Nueva York.- Un candidato republicano propietario de una casa de citas y que murió el mes pasado ganó este martes la carrera para la legislatura del estado de Nevada, informaron funcionarios electorales estadounidenses.Dennis Hof, de 72 años, derrotó a la candidata demócrata Lesia Romanov en la carrera por el Distrito 36 de la Asamblea de Nevada, obteniendo aproximadamente un 68 por ciento de los votos.Los funcionarios del condado indicaron que nombrarían a un candidato de reemplazo del mismo partido para que ocupe su escaño.Hof, quien se presentó a sí mismo como un proxeneta estadounidense, se autocalificó como el Trump de Pahrump, en referencia a la ciudad donde vivía en Nevada.Chuck Muth, jefe de campaña de Hof, fue uno de los muchos que predijeron el mes pasado que el candidato ganaría, afirmando que los republicanos tenían una ventaja de dos a uno sobre los demócratas en el distrito de la Asamblea estatal en términos de registro de votantes.Amigos del político lo encontraron muerto cuando fueron a despertarlo para una reunión horas después de su fiesta de cumpleaños número 72, informó Muth en Twitter, quien agregó que Hof parecía haber fallecido mientras dormía.El hombre, tres veces divorciado y autor del libro The Art of the Pimp, era dueño de un club de desnudistas y cinco casas de citas legales en Nevada, el único estado de Estados Unidos donde la prostitución está legalizada.

