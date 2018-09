Buscan apoyos tras 'Florence'

Carolina del Norte— Justo en el estacionamiento de un supermercado dañado por el huracán ‘Florence’, el joven José Fernando Jáuregui Ovando junto a su familia viajó una hora y media para comprar agua y víveres que les permitan sobrevivir la oscuridad.Procedente de Morehead City, una pequeña ciudad costera de apenas 10 mil habitantes que sufrió el embate directo de la tormenta, la familia Jáuregui Ovando no sabe si comunidades como la de ellos puedan superar los daños provocados a casas y negocios."Venimos a chequear que haya (aquí) comida, agua. Nunca se sabe cuánto va estar sin electricidad", indicó a Reforma José Fernando, de 14 años y cuya familia proviene de Tabasco, asegurando que en el área de Morehead City no hay negocios abiertos."No me siento tan seguro pero ahí vamos a mirar", agregó.Estudiante de preparatoria, el joven y su familia son sólo algunos de las más de 538 mil personas de origen mexicano en Carolina del Norte, el estado que enfrenta los principales efectos de ‘Florence’, incluida la muerte de al menos 10 habitantes.A sólo 10 minutos del supermercado, en un vecindario de casas remolque conocidas como "traílas", Juan Dolores Nandiz busca una solución a cómo obtener ayuda para arreglar los daños que las inundaciones de la tormenta asestaron en la casa móvil en la que habita."Yo creo que sí merecemos, pero quién sabe si nos la den. Pienso que como uno no tiene papeles de aquí, no tiene seguro social, pienso entonces no nos van a dar. Y si nos dan algo, pues muchísimas gracias", indicó a Reforma Nandiz, de 60 años y procedente de Guerrero.Aunque estas personas son elegibles para ayudas privadas de la Cruz Roja o de algunas agencias estatales y locales, los indocumentados no tienen acceso a ayuda de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a menos que tengan un hijo estadounidense.Hasta este domingo, no existen datos exactos de cuántas personas de origen mexicano pudieran haber sido afectadas por la tormenta en Carolina del Norte, pero un recorrido por los vecindarios donde habitan indocumentados mexicanos muestran desolación.A pesar de las llamadas de los Consulados mexicanos pidiendo a aquellos habitantes de los centros de casas móviles para acudir a los albergues, muchos de ellos en ciudades como New Bern enfrentaron la noche de "Florence" al interior de sus frágiles viviendas.Pero en esta pequeña ciudad de 30 mil habitantes, otros mexicanos como Enrique Campero lograron evitar lo peor de la tormenta y muy por el contrario decidieron salir a ayudar -en su caso a dos adultos mayores anglosajones- a pesar de aún no tener electricidad."Le dije a mi hijo, ahora vengo, voy a ayudar a dos personas para ver qué les puedo ofrecer (...) A lo mejor saben que no tengo documentos, pero saben que lo hago de aquí, del corazón", señaló Campero, un migrante hidalguense con más de 20 años en el estado.Con más de 700 mil personas afectadas por los cortes eléctricos en Carolina del Norte, sin embargo podrían enfrentar además nuevas crecidas de los ríos en la costa ante las lluvias derivadas de "Florence", ahora en las zonas montañosas del estado.