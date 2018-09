Dejan explosiones un muerto y más de 60 incendios en casas

Boston— Este jueves se registraron explosiones en una línea de gas en varias comunidades, provocando incendios en las viviendas y forzando la evacuación de tres poblaciones, dejando por lo menos 10 personas hospitalizadas, reportó el Washington Post.Horas después, en medio de un tremendo caos, la noche cubrió con oscuridad esos lugares, ya que se registraron miles de apagones ---- las autoridades no saben aún qué provocó las explosiones.Se ha reportado un deceso, el de Leonel Rondon de 18 años, quien murió después de la explosión cuando una chimenea se estrelló contra su auto, de acuerdo a The Associated Press.La policía estatal recibió entre 60 y 100 reportes de incendios y explosiones de gas en Lawrence, North Andover y Andover, dando lugar a que los departamentos de policía y bomberos enviaran a oficiales a prestar ayuda.Por lo menos a 8 mil clientes de la empresa Columbia Gas, en la región de Merrimack se les ordenó que abandonaran sus casas inmediatamente, la compañía eléctrica National Grid rápidamente anunció cortes a la energía eléctrica para prevenir más chispazos.Preocupados por la seguridad pública, las autoridades locales no pudieron informarles a los residentes cuándo podrían regresar a sus viviendas.La Policía Estatal de Massachusetts envió a sus oficiales para asegurar las áreas afectadas y ayudar con el tráfico de los residentes que presas del pánico huían de sus vecindarios, durante la hora de mayor circulación de vehículos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.