Posponen empresas de EU inversiones: Fed

Washington.- Las empresas estadounidenses redujeron o pospusieron inversiones en varias zonas del país debido a temores vinculados a las tensiones en el comercio internacional, indicó este miércoles la Reserva Federal.En su informe Libro Beige, el banco central estadounidense señaló también que los efectos de los aranceles parecían ser modestos, aunque estaban impulsando los precios de los insumos, en particular entre los manufactureros.El reporte, una imagen de la economía obtenida de las discusiones con contactos empresariales en los 12 distritos de la Fed, detalló temores de las compañías sobre la guerra comercial del gobierno de Donald Trump con China y tensiones latentes con otros importantes socios comerciales."La mayoría de los distritos apuntaron preocupación e incertidumbre sobre las tensiones comerciales, en especial pero no sólo entre los manufactureros", según el Libro Beige.En varios distritos, dijo la Fed, las compañías informaron que redujeron o pospusieron inversiones debido a los temores sobre la perspectiva comercial. El banco central estadounidense no entregó ejemplos específicos.Sin embargo, afirmó que "una empresa de servicios públicos apuntó que los aranceles sobre ciertos materiales de construcción podrían obligarla a reducir un poco la inversión de capital".Trump ha impuesto gravámenes sobre importaciones a una serie de socios comerciales, incluyendo China, la Unión Europea, Canadá y México, lo que generó represalias sobre los envíos estadounidenses.Pese a las tensiones comerciales, la Fed aseguró que la economía se expandía a un ritmo moderado y un ajustado mercado laboral ha provocado escasez de mano de obra en el país y en muchas ocupaciones.

