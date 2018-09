Protege EU quesos ante posible tratado

Ciudad de México— En el acuerdo de entendimiento entre México y el vecino del norte para crear una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se pactó que no se podrá limitar el uso de algunos nombres de quesos provenientes de Estados Unidos y vendidos en el país.Según información publicada por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), se detalla que, por primera vez en un acuerdo entre ambos países, se pactó no restringir el acceso al mercado en México para los quesos estadounidenses que cuenten con etiquetados de ciertos nombres.Por lo que alrededor de 30 quesos, entre los que se incluyen los que cuentan con la norma internacional en el Codex Alimentarius (que son de uso común), como 'cheddar' y 'havarti', serán de uso libre para la venta dentro de México, refirió René Fonseca, director general de la Cámara Nacional de Industriales la Leche (Canilec).Además de otros quesos que no tienen dicha norma como 'monterey', 'riccotta' y 'cottage', agregó.De tal forma que no se les podrá otorgar exclusividad, es decir, el hecho de que sean parte de esa lista restringe al país para que no pueda negociar sus usos en próximos acuerdos."Si tienes una negociación futura de quesos donde hay exclusividad (para ciertos términos) no los puedes tocar", afirmó Fonseca.Por ejemplo, en el Tratado de México con la Unión Europea (TLCUEM), el país otorgó el nombre de algunos quesos al viejo continente, esto es, sólo se pueden utilizar si el producto fue fabricado en la zona europea que corresponde a su origen.Ciertos nombres negociados en el TLCUEM son complicados de pronunciar en México y poco conocidos, por lo que el país los cedió de manera automática, pero hay otros como 'feta' o 'gorzonzola', que también concedió a la UE y que son de uso más común para algunos quesos fabricados en EU y vendidos en México, por lo que ya no se podrán comercializar bajo esos términos."No fue una negociación de propiedad intelectual, por lo que se entiende más como un seguro o blindaje que está viendo Estados Unidos para que ciertos quesos permanezcan de uso libre y si luego México amplia tratado con Europa, u otro país, no se le vaya ocurrir otorgar ese uso exclusivo a otra región o país", explicó Fonseca.Por ello, consideró que este apartado, de lo que podría ser la versión del siguiente TLCAN, se aplicará con un poco de retraso, pues México ya otorgó algunos nombres."Es a destiempo porque si esto se hubiera dado en 2017, la negociación con Europa hubiera sido distinta porque esa lista del TLC hubiera agarrado términos como 'feta' y otros", dijo.