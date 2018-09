Critica Trump a Sessions por imputaciones

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, escaló este lunes sus ataques contra el fiscal general, Jeff Sessions, al sugerir que el Departamento de Justicia puso a los republicanos en peligro con las recientes acusaciones de dos congresistas del partido.Y es que, durante el mes pasado, el representante Duncan Hunter de California fue imputado por utilizar fondos de campaña para gastos personales, mientras el representante Chris Collins, de Nueva York, fue acusado de comerciar con información privilegiada. Ambos han proclamado su inocencia."Las investigaciones de dos congresistas republicanos muy populares, que datan de la época de Obama, fueron llevados a una imputación muy publicitada justo antes de las elecciones intermedias por el Departamento de Justicia de Jeff Sessions", escribió el mandatario."Dos victorias fáciles ahora en duda porque no hay suficiente tiempo. Buen trabajo, Jeff".Otro golpe en la disputa de larga data de Trump con Sessions, la queja del Presidente se ajusta a su patrón de ver el Departamento de Justicia, menos como una agencia de aplicación de la ley y más como uno que debe hacer su voluntad política.Por lo general, la agencia se enorgullece de su independencia de la influencia política, y los investigadores nunca deben tener en cuenta las afiliaciones políticas de las personas que investigan.La investigación de Hunter comenzó en junio de 2016, según la acusación. No estaba claro cuándo comenzó la investigación de Collins. La conspiración alegada en su acusación formal supuestamente comenzó en 2017, aunque también fue investigado por funcionarios de ética del Congreso.Hunter no ha abandonado su campaña, mientras que Collins terminó su oferta de reelección días después de su acusación. Es probable que ambos asientos permanezcan en manos republicanas, pero las imputaciones han elevado las esperanzas demócratas.Trump, que no abordó los detalles de los cargos, solo el impacto político, presionó previamente a Sessions para que investigue a sus supuestos enemigos y acusó a Sessions de no tomar el control del Departamento de Justicia.El Presidente también se ha quejado muchas veces, públicamente y en privado, por la decisión de Sessions de retirarse de la investigación federal sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia por conflictos de interés.Algunos de los problemas que Trump ha planteado ya han sido examinados o están siendo investigados.La tensión entre Trump y Sessions se intensificó recientemente con Sessions diciendo que él y su departamento no estarán influenciados indebidamente por consideraciones políticas.Sin embargo, Sessions les ha dejado claro a los asociados que no tiene intención de dejar su trabajo voluntariamente, a pesar de la constante crítica de Trump.Los aliados, incluidos los miembros republicanos del Congreso, aconsejaron durante mucho tiempo a Trump que las sesiones de despido, especialmente antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, serían profundamente perjudiciales para el partido. Pero algunos han indicado que Trump puede hacer un cambio después de las elecciones."Creo que llegará un momento, más temprano que tarde, en el que será hora de tener una nueva cara y una nueva voz en el Departamento de Justicia '', dijo recientemente a periodistas el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur.

