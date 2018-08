Momentos que definieron la vida de John McCain

Washington– John McCain sobrevivió muchas dificultades en su vida: fue capturado como prisionero de guerra, perdió unas elecciones presidenciales, se ganó la enemistad del actual presidente.Aquí algunos momentos que definieron su vida:McCain se convirtió en figura pública a los 31 años de edad, cuando apareció en las pantallas de televisión como prisionero de guerra en Vietnam. Los norvietnamitas ofrecieron dejarlo en libertad antes que los otros prisioneros, pero él rechazó eso, exigiendo que los demás salgan también. Fue puesto en libertad finalmente en marzo de 1973.Fue elegido a la Cámara de Representantes por los republicanos de Arizona, en 1983. En 1986 fue elegido al Senado.McCain en 1987 fue investigado por el escándalo Keating. El empresario Charles Keating Jr. quería que McCain y otros legisladores hicieron algo para que el gobierno no examinara tanto a su firma de inversiones, la Lincoln Savings and Loan Association. Todos los legisladores negaron haber hecho nada ilegal. McCain fue exonerado de las acusaciones aunque se le amonestó por ejercer "juicio inapropiado".Como senador, McCain fue activista en temas como las guerras, la seguridad nacional y los veteranos de guerra y llegó a ser titular de la Comisión de Servicios Armados de la cámara alta. Cooperó con un legislador demócrata para reformar las leyes que regulan el financiamiento de las campañas políticas.Cuando estaba en campaña contra Barack Obama en el 2008, una militante republicana en Lakeville, Minnesota se le acercó y denunció a Obama como "ese árabe". Le contestó McCain: "No, señora. Es un hombre decente, de familia, un ciudadano con quien simplemente yo tengo diferencias en cuanto a temas fundamentales y de eso se trata esta campaña".

