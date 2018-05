Cierran negociaciones para salvar cumbre de EU con Norcorea

Nueva York— El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y el exjefe de inteligencia militar de Corea del Norte sostuvieron negociaciones de alto nivel el jueves en Nueva York a fin de rescatar los intermitentes planes de un encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.Trump dijo a reporteros que las negociaciones iban bien y que funcionarios norcoreanos llegarán el viernes a Washington para entregarle a Trump una carta de Kim. Las pláticas concluyeron casi dos horas antes de lo anticipado. No se presentaron indicios de inmediato sobre lo que eso podría significar para la primera cumbre que se planea entre Estados Unidos y Corea del Norte luego de seis décadas de hostilidad."Negociaciones substanciales con el equipo de #CoreadelNorte", tuiteó Pompeo tras la reunión. "Discutimos nuestras prioridades para la potencial cumbre entre nuestros líderes".Pompeo se reunió con Kim Yong Chol, uno de los asistentes más cercano del líder norcoreano, en el apartamento del asistente del embajador estadounidense ante la ONU, en Nueva York. Kim es el funcionario de mayor rango del gobierno norcoreano que visita a Estados Unidos en 18 años. Pompeo dijo en otro tuit que la negociación ocurrió el miércoles mientras degustaron una cena de carne con maíz y queso.Se preveía que Pompeo y Kim Yong Chol tuvieran dos sesiones de negociaciones el jueves, separadas por un receso, y terminaran de negociar a eso de la 1:30 de la tarde. Pero las delegaciones de ambos salieron de la residencia a la 11:25 de la mañana, de acuerdo con el Departamento de Estado. Las negociaciones comenzaron a las 9:05 de la mañana.Pompeo, quien habló con Trump el miércoles por la noche y con el asesor de Seguridad Nacional John Bolton el jueves, estuvo acompañado por Andrew Kim, jefe de una unidad de la CIA asignada a Corea del Norte, y Mark Lambert, jefe del buró de Corea en el Departamento de Estado. No estuvo claro de inmediato quien acompañó a Kim Yong Chol."Nos está yendo muy bien con Corea del Norte", dijo Trump a reporteros en la Base Conjunta Andrews antes de partir a Texas. "Nuestro secretario de Estado está teniendo unas reuniones muy buenas. Creo que ellos vendrán a Washington el viernes. Me entregarán una carta de Kim Jong Un. Es muy importante para ellos".

