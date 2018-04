Pacientes con cáncer de pulmón viven más con terapia inmunológica

Las probabilidades de supervivencia mejoran en gran medida para las personas que sufren del tipo más común de cáncer pulmonar si se les suministra un nuevo tipo de medicamento que activa el sistema inmunológico, junto con la usual quimioterapia, según lo demuestra un nuevo estudio, según The New York Times.Los hallazgos seguramente cambiarán la práctica médica de inmediato, según dicen los expertos en el cáncer: Los pacientes con este tipo de cáncer pulmonar deberán recibir el nuevo tipo de tratamiento, conocido como inmunoterapia, tan pronto sea posible después de haber recibido un diagnóstico.“Lo que esto sugiere es que la quimioterapia por sí sola ya no es el estándar de cuidado”, dijo la doctora Leena Gandhi, líder del estudio y directora del Programa de Oncología Torácica Médica en el Centro Perlmutter para el Cáncer en la Universidad Langone Health de Nueva York.Los hallazgos representan otro paso hacia adelante para la inmunoterapia, la cual ha tenido paulatinos avances contra un número de distintos cánceres. Cuatro medicamentos, llamados inhibidores de control, los cuales activan el sistema inmunológico del propio paciente para matar a las células malignas, han sido aprobados hasta ahora.Estos medicamentos tienen un costo de 100 mil dólares al año, pueden llegar a tener efectos secundarios muy serios y ayudan únicamente a algunos pacientes, por lo general a menos de la mitad de estos. Pero cuando los medicamentos llegan a funcionar, las respuestas pueden ser muy duraderas, y los investigadores se están apurando por encontrar maneras de combinar los tratamientos para mejorar sus efectos y determinar cuál formulación es mejor para cada paciente.“He tratado a pacientes con cáncer pulmonar por 25 años, y nunca he viso un cambio tan grande en el paradigma tal como lo hemos estado viendo con la inmunoterapia”, dijo el doctor Roy Herbst, jefe de Oncología Médica en el Centro Yale para el Cáncer. Él no participó en el estudio del pembrolizumabEl cáncer pulmonar es la causa primordial de muerte por cáncer a nivel mundial, causando alrededor de 1.7 millones de decesos cada año. En Estados Unidos, se espera que la enfermedad llegue a matar a más de 154 mil personas en el 2018.Los pacientes en el estudio estaban en una fase muy avanzada de cáncer pulmonar no escamocelular no microcítico. El medicamento activador del sistema inmunológico era un inhibidor de control llamado pembrolizumab, o Keytruda, elaborado por Merck, compañía que pagó por el estudio. La quimioterapia era un medicamento llamado pemetrexed, más aparte carboplatino o cisplatino.La doctora Gandhi dijo que la quimioterapia por sí sola ofrecía únicamente un “modesto beneficio” y podría agregar sólo unos cuantos meses de vida, tras lo cual la mayoría de los pacientes sobrevivían alrededor de un año o menos. El tratamiento combinado es una significativa mejora, dijo. Ya está aprobado como tratamiento de primera línea para esta enfermedad, por lo que deberá estar cubierto por las compañías de seguros para la salud.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.