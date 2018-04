Se reportó enfermo, luego se disculpó por dejar este mundo

Al principio Domingo Morales no se preocupó cuando su mentor, David S. Buckel, le envió a las 5:30 de la mañana del sábado un mensaje de texto reportándose enfermo.Veinticinco minutos después, Buckel le mandó un e-mail. “Me disculpo por dejar pronto este mundo y dejarte con varios desafíos grandes. Pero por lo menos tengo que tratar de convertir este planeta en un lugar mejor por vivir en él”.Buckel, abogado defensor de los derechos civiles reconocido en todo Estados Unidos, y, en sus últimos 10 años, reciclador de residuos orgánicos que dirigía en Nueva York un extenso centro productor de manposta, se prendió fuego durante el amanecer del sábado en un parque. De acuerdo con la carta en la que declaró su intención de suicidarse, lo hizo a fin de pronunciarse sobre la necesidad de que la gente proteja el medio ambiente, informó The New York Times.La inmolación fue tan impactante, que el domingo amigos y familiares de Buckel tenían dificultades para dar sentido al legado y la muerte de Buckel.“Era alguien que siempre quiso asegurarse de que mientras viviera estuviera haciendo al mundo un mejor lugar”, dijo su pareja desde hace casi 34 años, Terry Kaelber.El suicidio es muy difícil de explicar. Los expertos advierten que rara vez existe una sola razón por la que la gente se quite la vida; dicen a menudo existir problemas de fondo, como las enfermedades mentales.Los familiares y amigos de Buckel reconocieron que últimamente él se había consternado por la situación política nacional y el cambio climático.Morales señaló que hace dos semanas Buckel le envió un e-mail con todos sus contactos para el centro de reciclaje, indicándole cómo llenar la papelería, los reportes anuales y otros documentos que se turnan a las dependencias municipales.Con su trabajo limitado por una lesión en la espalda, Buckel estaba batallando para decidir qué podía hacer. Dijo interpretar este “dramático acto” como “lo que una persona de 60 años puede hacer para que la gente ponga atención”.Jubilado como abogado, Beckel consideraba que la producción de composta era algo en que los miembros de la comunidad podían contribuir juntos a un mundo más sustentable.Buckel tomaba duchas usando la menor agua posible, caminaba una hora para llegar a su trabajo y de regreso a su casa en vez de consumir gasolina. Incluso se rehusaba a utilizar máquinas en el centro de reciclado orgánico, evidencia de una pasión de lo que sus amigos dicen era su verdadero motor.

