Durante el año pasado, directores generales de empresas comentaron frecuentemente acerca de un nuevo sentido de responsabilidad moral que tienen las corporaciones para ayudar a sus comunidades a confrontar los desafíos sociales, aun cuando Washington no lo haga.Después del tiroteo en Parkland, Fla., en donde murieron 17 estudiantes y maestros ---y en un momento en que Washington está mostrando poco interés en limitar las ventas de rifles de asalto--- existe una verdadera oportunidad para que la comunidad empresarial llene ese hueco y demuestre que esa retórica acerca de la responsabilidad moral no es algo vacío.Ésta la idea.¿Qué pasaría si la industria financiera --- las emisoras de tarjetas de crédito como Visa, Mastercard y American Express, procesadores de tarjetas como First Data y bancos como JPMorgan Chase y Wells Fargo --- establecieran nuevas reglas para la venta de armas en Estados Unidos?Conjuntamente, tienen más ventajas sobre la industria de las armas que cualquier legislador. Y no sería difícil que ellos adoptaran una postura.Hace años, PayPal, Square, Stripe y Apple Pay anunciaron que no permitirían que sus servicios fueran utilizados para comprar armas de fuego.Las grandes instituciones financieras no tendrían que ir tan lejos.Por ejemplo, Visa, que en el 2016 publicó un documento de 71 páginas en el que adopta una “responsabilidad corporativa”, podría cambiar fácilmente sus términos de servicio para no hacer negocios con tiendas al detalle que vendan armas de asalto, cargadores de alta capacidad y aditamentos para automatizar los disparos.Si Mastercard hiciera lo mismo, los rifles de asalto podrían ser eliminados de cada armería en Estados Unidos porque los vendedores serían eliminados del sistema de tarjetas de crédito.Existe un precedente para los emisores de tarjetas de crédito que prohíben la compra de productos totalmente legales. Justo en este mes, JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America prohibieron el uso de sus tarjetas para comprar Bitcoins y otras criptomonedas.Y aunque parezca raro, Visa es la tarjeta que fue elegida por la Asociación Nacional del Rifle. Por otra parte, Mastercard anunció orgullosamente el año pasado que era la tarjeta aceptada en Cabela, una megatienda que tiene un ilimitado catálogo de armas de asalto.También existe otra opción sobre este mismo tema: ¿Qué pasaría si los clientes más importantes de la industria que procesa los pagos --- empresas como McDonald’s, Starbucks, Apple, Amazon, AT&T, CVS y otras que habitualmente hablan acerca de la “responsabilidad social” --- presionaran conjuntamente a la industria para hacerlo?¿Qué esto puede ser sólo un sueño? Tal vez, pero pasé 72 horas llamando y enviando correos electrónicos a muchos directores generales de empresas para discutir estas ideas. Nadie quiso hablar de manera oficial porque es un tema candente. Sin embargo, todos aplaudieron la idea y algunos dijeron que ya estaban pensando en eso. Otros llamaron a sus contrapartes para iniciar las pláticas.Por lo menos dos ejecutivos dijeron que la razón por la que no han levantado la voz es porque temen las represalias de la Asociación Nacional del Rifle y de los simpatizantes de las armas --- no sólo con boicots que podrían afectarlos, sino también con acciones que podrían poner en peligro a sus empleados.Los críticos sobre esta idea argumentan que eso sería discriminatorio para las armerías, que sería imposible impedir todos los tiroteos, no importa qué tan restringidas estén las armas, que las acciones de los bancos podrían afectar a millones de clientes legales de las armerías, y el aspecto más importante es que si las instituciones financieras tratan de restringir la venta de armas podría provocar que las armas más peligrosas no pudieran ser rastreadas y las transacciones se hicieran con efectivo.Sin embargo, nada de esto es una panacea pero hay que empezar con algo, se necesita el liderazgo y la valentía que es exactamente lo que los empresarios dicen que tienen.