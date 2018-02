Amaga Trump con otro cierre de gobierno

Washington— El presidente Donald Trump afirmó ayer que le encantaría forzar un cierre parcial de la Administración federal de Estados Unidos en caso de que los demócratas en el Congreso no acepten las condiciones que él planteó para reformar el sistema migratorio del país.“Si no cambiamos la legislación para deshacernos de estos vacíos legales por los que los asesinos y los pandilleros entran en el país, si no la cambiamos, entonces, tengamos un cierre, haremos un cierre y merecerá la pena para nuestro país”, afirmó el magnate durante una reunión en la Casa Blanca en la que se abordó el tema de la pandilla Mara Salvatrucha según el medio NBC News.“Me encantaría ver un cierre, si no nos conseguimos encargar de este tema (...). Si tenemos que cerrar (la Administración) porque los demócratas no quieren seguridad, y, por otro lado, no quieren encargarse de nuestras Fuerzas Armadas, entonces cerrémoslo, tendremos otro cierre”, agregó.El apoyo de Trump para que se genere un cierre se enfrentó al rechazo de una colega republicana, la representante Barbara Comstock, republicana por Virginia, quien también estuvo presente en la reunión.La Administración federal podría tener que paralizar de nuevo sus actividades en la medianoche del jueves si los republicanos y demócratas del Congreso no se ponen de acuerdo en un presupuesto.Hace dos semanas, la oposición demócrata insistió en que el presupuesto debía ir de la mano de una solución migratoria para miles de jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”, y la falta de acuerdo en ese tema provocó un cerrojazo administrativo que duró casi tres días.Los demócratas aceptaron la reapertura de la Administración de forma temporal hasta el 8 de febrero, a cambio de que se sometiera a debate un plan migratorio que conceda la ciudadanía a estos jóvenes.Trump propuso al Congreso en enero una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados que llegaron a EU de niños a cambio de 25 mil millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza, y de una serie de cambios al sistema de migración legal.Pero la propuesta recibió una respuesta fría entre los demócratas y el mandatario subrayó que no aceptará ningún plan que no incluya fondos para el muro y aborde otras prioridades, como las trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales.