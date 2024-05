Video: Reportan intento de supuesto desalojo de predio invadido

Ciudad Juárez.- El supuesto desalojo de un predio invadido desde el mes de septiembre del 2022 movilizó esta tarde a policías municipales que, luego del diálogo entre el actuario judicial y los abogados de una fracción del grupo invasor, se retiraron, dijeron los colonos entrevistados.

El terreno se encuentra ubicado en la prolongación de la avenida Santiago Troncoso, a un lado del Cersai.

Carmen, una de las dirigentes entrevistadas, dijo que en el año 2000 el empresario Jaime Bermúdez y su esposa les iban a donar parte de los terrenos situados cerca de la colonias Tierra Nueva y Olivia Espinoza de Bermúdez, pero esto no se concretó. En el 2010 fue al Municipio para solicitar la donación del predio para la creación de una colonia y fue ignorada.

En septiembre del 2022, un grupo de personas decidió invadir el predio, que presuntamente es propiedad del Gobierno Municipal y desde entonces permanecen en el lugar 185 familias en lotes excesivamente pequeños, construidos de madera, cartón y con largos cables de energía eléctrica colgando.

Al menos tres personas aseguraron que estas familias tienen derecho a una vivienda, por lo que ellos invadieron para cumplir con este requerimiento.

Aseguraron que no han cobrado por la asignación de los lotes y que están en espera de que el municipio ceda estos terrenos para que las familias puedan pagarlos acorde a sus necesidades. Afirmaron que no existe lucro y uno de los dirigentes, que argumentó temer por su seguridad para no proporcionar su nombre, hizo un llamado a los candidatos a diferentes cargos de elección popular para que se acerquen y conozcan las condiciones en las que están estas familias, que los mismos se encargaron de traer.

En este terreno ya se registró un incendio a causa de un cortocircuito, en esa ocasión los vecinos aseguraron haber realizado pagos hasta por ocho mil pesos por lotes a identificaron a los líderes con el Grupo Morena.

Esta tarde se observaron entre las vecinas afectadas a varias mujeres que portaban chalecos de este partido político.

Las unidades de seguridad pública se retiraron después del diálogo entre los involucrados, ya que su actuación fue de resguardo a las autoridades judiciales, informó personal de la Policía Municipal.