Hallan 3 cuerpos en zona donde desaparecieron turistas en BC

Ensenada, México.- Un grupo de rescatistas localizó tres cuerpos en una especie de acantilado, en la misma zona donde desaparecieron tres turistas extranjeros desde el pasado 27 de abril, confirmó el Director de Protección Civil de Ensenada, Julio César Obregón.

Los turistas desaparecidos fueron identificados como el estadounidense Jack Carter, y los hermanos, Jake y Callum Robinson, de Australia.

Para acceder al lugar donde se ubican los cuerpos hay que entrar a terracería, entre rancherías, y las vías carreteras están afectadas por lluvias recientes, sólo acceden vehículos de doble tracción, indicaron rescatistas.

"Se tiene el incidente de que fueron localizados (tres cuerpos), más no me ha dado la Fiscalía la información de que sean las personas que tenemos como perdidas, me gustaría por el bien y respeto de los familiares que confirme la instancia correspondiente", indicó Obregón.

La zona se localiza a unas dos horas del Puerto de Ensenada y no hay señal telefónica.

Ayer fue localizado un vehículo tipo pick up quemado de uno de los turistas cerca de donde fueron ubicados los cuerpos este viernes.

Además, hay tres personas relacionadas con la investigación, una mujer y dos hombres, de quienes se desconoce su estatus legal.

La mujer poseía un celular con la carátula de la foto de uno de los extranjeros perdidos, además del estupefaciente cristal.

Los tres jóvenes eran surfistas y habían estado viajando por la costa oeste de Baja California, donde convivieron con comerciantes, así como amantes del deporte en el océano en Playas de Rosarito y Ensenada.

En tanto, la Fiscalía General del Estado pidió esperar a que se confirme que son cuerpos de humanos y, si son, que estén los resultados de los exámenes de ADN.