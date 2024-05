Honran a Michelle Yeoh con Medalla de la Libertad

Ciudad de México.- Michelle Yeoh, la primer mujer asiática en recibir el Óscar a mejor actriz, será premiada con la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Este reconocimiento es el honor civil más alto de la nación.

"Se otorga a personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de los Estados Unidos, la paz mundial u otros esfuerzos sociales, públicos o privados significativos", aseguró la Casa Blanca.

Asimismo, la actual administración estadounidense declaró que la actriz es digna de dicho homenaje, pues continúa rompiendo estereotipos y enriqueciendo la cultura.

La entrega de los reconocimientos se llevará a cabo este viernes por la tarde en la Casa Blanca, en donde premiarán igualmente a Ellen Ochoa, primera mujer hispana en el espacio y segunda directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, entre otras personalidades honorables.

Michelle marcó un antes y un después tras su protagónico en Everything Everywhere All al Once en 2022; también ha participado en cintas como 'Tomorrow Never Dies', Transformers: Rise of the Beasts' y recientemente en 'Section 31'. La actriz recibió anteriormente el premio Kering Women in Motion en el Festival de Cannes.

El presidente estadounidense, Joe Biden entregará personalmente las preseas a las 19 personas acreedoras a la Medalla Presidencial de la Libertad.