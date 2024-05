Concede Biden la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personas

Washington.- El presidente Joe Biden concedió este viernes la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personas, entre ellas iconos de los derechos civiles como el fallecido Medgar Evers, líderes políticos como la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y la actriz Michelle Yeoh.

Biden declaró en la Casa Blanca que el galardón es "el más alto honor civil de la nación" y que los galardonados de este año son "personas increíbles cuya incesante curiosidad, inventiva, ingenio y esperanza han mantenido la fe en un mañana mejor".

Clarence B. Jones, uno de los galardonados, dijo en una entrevista que pensó que se trataba de un bromista cuando contestó al teléfono y escuchó a la persona al otro lado decir que llamaba desde la Casa Blanca.

"Dije: '¿Es una broma o va en serio?". recuerda Jones. La persona que llamó juró que hablaba en serio y que quería darle la noticia de que Biden quería condecorar a Jones con la medalla.

Jones, de 93 años, fue galardonado por su activismo durante el Movimiento por los Derechos Civiles. Es un abogado que asesoró legalmente a Martin Luther King Jr. y ayudó a escribir los párrafos iniciales del discurso "Tengo un sueño" que King pronunció en el Lincoln Memorial en la Marcha sobre Washington de 1963.

La Casa Blanca declaró que los galardonados son "contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos, la paz mundial u otros esfuerzos significativos de la sociedad, públicos o privados".

Los 10 hombres y las 9 mujeres galardonados proceden del mundo de la política, el deporte, el espectáculo, los derechos civiles y la defensa del colectivo LGBTQ+, la ciencia y la religión. Tres medallas se concedieron a título póstumo.

Entre los galardonados había siete políticos: el exalcalde de Nueva York y filántropo Michael Bloomberg, el representante demócrata por Carolina del Sur James Clyburn, la exsenadora Elizabeth Dole, el activista por el clima y ex vicepresidente Al Gore, el exenviado de Biden para asuntos climáticos John Kerry, el exsenador demócrata por Nueva Jersey Frank Lautenberg, fallecido en 2013, y Pelosi, congresista demócrata por California.

En su discurso, Biden reconoció que el apoyo de Clyburn en las primarias presidenciales demócratas de 2020 le ayudó a conseguir una victoria aplastante en Carolina del Sur, que le impulsó a la nominación de su partido y, en última instancia, a la Casa Blanca. Bloomberg presentó una candidatura efímera a las presidenciales demócratas de 2020.

Además de representar a Carolina del Norte en el Senado, Dole, que es republicano, también fue secretario de Transporte y de Trabajo y presidente de la Cruz Roja estadounidense. Actualmente dirige una fundación de apoyo a los cuidadores militares.

Pelosi es la primera y única mujer elegida para el cargo de portavoz, lo que la sitúa en segundo lugar en la línea de sucesión a la presidencia.

Evers recibió un reconocimiento póstumo por su labor de hace más de seis décadas en la lucha contra la segregación en Misisipi en la década de 1960 como primer responsable de campo de la NAACP en el estado. Tenía 37 años cuando recibió un disparo mortal en la entrada de su casa en junio de 1963.

Yeoh hizo historia el año pasado al convertirse en la primera mujer asiática en ganar un Oscar a la mejor actriz por su interpretación en " Todo, en todas partes a la vez".

Jim Thorpe, fallecido en 1953, fue el primer nativo americano en ganar una medalla de oro olímpica para Estados Unidos.

Judy Shepard cofundó la Fundación Matthew Shepard, que lleva el nombre de su hijo, un estudiante gay de 21 años de la Universidad de Wyoming que murió en 1998 tras ser golpeado y atado a una valla.

Jones dijo que se sintió "muy conmovido" después de digerir lo que había dicho el comunicante.

"Tengo 93 años y algunos problemas de salud, pero me he levantado esta mañana gracias a la gracia de Dios", dijo el jueves a The Associated Press en una entrevista telefónica. "Estoy deseando hacer lo que la Casa Blanca quiera que haga".

Los otros condecorados fueron:

- Gregory Boyle, sacerdote católico jesuita que fundó y dirige Homeboy Industries, un programa de intervención y rehabilitación de bandas.

- Phil Donahue, periodista y antiguo presentador de programas diurnos de televisión.

- Katie Ledecky, la nadadora más laureada de la historia.

- Opal Lee, activista conocida sobre todo por presionar para que el Juneteenth se convirtiera en fiesta federal. Biden lo hizo en 2021.

- Ellen Ochoa, la primera mujer hispana en el espacio y la segunda mujer directora del Centro Espacial Johnson de la NASA.

- Jane Rigby, astrónoma jefa científica del telescopio más potente del mundo. Creció en Delaware, el estado natal de Biden.

- Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers y la primera mujer hispana en dirigir un sindicato nacional en EU El sindicato ha respaldado la candidatura de Biden a la reelección y le apoyó en 2020.

En 2022, Biden entregó la Medalla Presidencial de la Libertad a 17 personas, entre ellas la gimnasta Simone Biles, el fallecido senador republicano John McCain y la defensora del control de armas Gabby Giffords.

Biden también sabe lo que se siente al recibir la medalla. Como presidente, Barack Obama entregó a Biden, su vicepresidente, la medalla una semana antes de que su administración terminara en 2017.