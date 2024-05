-Golearon a la IP jugando de locales -Da el Fonadin última inspección al BRT-2 -Exhortos y oficios y las carreteras igual -Enganchó tren a migrantes... para regresarlos

Ayer fue llevado a cabo en Cibeles el esperado foro abierto con los candidatos de todos los partidos. De 10 a 11 de la mañana expusieron los candidatos a senadores, de 11 a 12 los candidatos a diputados federales y de 12 a 1 los nominados a la alcaldía de la ciudad. Extraordinario el ejercicio promovido y convocado por la cúpula empresarial juarense.

Resultó un minidebate en un formato ágil, imparcial, abierto y bastante plural. Estuvieron presentes, desde luego, la crema y nata del empresariado fronterizo: Sergio Colin, de Index y actual presidente del CCE; Isela Molina de Canacintra, Thor Salayandía, Elizabeth Villalobos, de Canaco; Mario Cepeda, de Coparmex; Héctor Núñez, de Denac; Rogelio González de los hoteleros; Manuel Sotelo, de los transportistas; Juan Ubaldo Benavente; Nora Yu, de los Agentes Aduanales; así como los líderes políticos de los partidos que participan en la contienda.

En el encuentro con candidatos a senadores, destacó la rechifla que se llevó Daniela Álvarez al realizar señalamientos contra Andrea Chávez, lo que dejó ver con claridad que entre los asistentes había notoria mayoría pro morenista.

Mario y Daniela con mucha más idea de lo que irían a hacer al Senado, propuestas aterrizadas y concretas. Andrea centrando sus participaciones en críticas al Gobierno estatal y Loera, como es su estilo, algo genioso e intolerante.

Con los candidatos a diputados lo que destacó fueron los aplausos y porras que se llevó en cada participación Alejandro Pérez Cuéllar. Iba preparado para el efecto.

Sin duda alguna, el bloque que más llamó la atención fue el encuentro con candidatos a la Presidencia Municipal, en el que Pérez Cuéllar ignoró todos los ataques que recibió de sus adversarios y se centró en las propuestas de lo que sería su segundo período; Esther Mejía, Jaime Flores y Jesús Romanillo, sin nada que aportar, solo ocurrencias sin idea alguna sobre lo que es gobernar una ciudad como Juárez.

Hay que apuntar que ya al final, en su conclusión, Jaime Flores arrancó los aplausos espontáneos de los asistentes, cuando le espetó a Loya: “Hermano, a mí me enseñaron a no leer para exponer desde que estaba en la secundaria; sabes, o sea, si no se acuerdan de sus propuestas ahorita ¿creen que se van a acordar después cuando entren al gobierno”, y remató afirmando que la capacidad de retención sobre cifras y datos es algo que se esperaría de cualquiera que quiera gobernar esta ciudad. Se mandó un poquito pero ahí quedó.

El aplausómetro en cada participación se lo llevaron ampliamente los candidatos de Morena, en cada uno de los bloques.

Pero a ver… ¿que no organizó el CCE el evento? En todo caso habría que decir que falló la logística de invitaciones a los organizadores. En términos futbolísticos podríamos concluir que hubo goliza, jugando de locales.

***

La maestra Angélica Andreu, representante del Fondo Nacional de Infraestructura, revisó ayer en tierra los últimos detalles para la operación del BRT-2, en compañía del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como de la Dirección de Transporte en la frontera, a cargo de Alberto Martínez.

Era muy esperada la discreta visita de la funcionaria federal porque, al ser parte del financiamiento del sistema de transporte para Juárez, por demás rezagado en su operación, el Fonadin debe dar su visto bueno para ponerle por fin el semáforo en verde.

Pasó la inspección con 9.9 la troncal del Juárez-Bus de la avenida Tecnológico y la pretroncal de la Gómez Morín, es lo que presumen los funcionarios estatales a quienes la gobernadora Maru Campos ha traído con el chicote en la espalda para que le pongan fecha de arranque al nuevo sistema de transporte.

Tras la inspección y el fin de la capacitación a los choferes, que comenzó con la llegada de las primeras 20 unidades de las 40 con las que arrancará la operación del nuevo Juárez-Bus, ya es cuestión de días, horas, para que cuadren las agendas y los detalles que deban corregirse. Por eso son cada vez más las unidades que pueden verse en recorridos en la ruta, como la captada ayer al mediodía en la estación Aeropuerto (imagen en versión digital).

Toda la estructura estatal involucrada en el transporte está volcada a poner en marcha el sistema que, aseguran, le dará no sólo una buena imagen a la ciudad, sino que le traerá esperadas soluciones en la movilidad de los juarenses, por años condenados a un pésimo servicio que parecía incorregible.

Después del arranque del BRT-2, no hay que olvidarlo, vendrá la reestructuración de las ruteras alimentadoras y el mejoramiento de la primera troncal, por lo que este será el primer paso para superar el abandono en esta materia.

****

Han dormido el sueño de los justos los oficios 1477-1/2024 al 1477-10/2024 enviados el 11 de abril de 2024, hace más de un año, dirigidos a la Secretaría de Gobernación Federal, y al fiscal general de la República, para que atiendan las denuncias de corrupción y desatención a los tramos carreteros federales.

En dichos oficios, con copia para los presidentes municipales de Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Madera, el congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal, para que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, atienda diversas denuncias de corrupción realizadas en medios de comunicación.

De la fecha de ese exhorto a la actualidad, hubo cambios en la delegación de la mencionada secretaría en el estado de Chihuahua, pero aún no se ve claro con relación a los montos de inversión destinados para carreteras en el estado.

Hacía hincapié en aquel entonces la legisladora Yesenia Reyes, acerca de las deplorables condiciones de la carretera federal 2 que ingresa al Estado de Chihuahua por Agua Prieta, Sonora, llegando a Janos y luego a Ascensión, para finalmente terminar en Juárez.

Idéntica situación ocurre con la carretera Federal Núm. 10 que entronca en el municipio de Janos haciendo un recorrido por la localidad de El Sueco; para continuar por Ejido Constitución en el municipio de Buenaventura después continúa en este municipio a las localidades de Ricardo Flores Magón y San Lorenzo; para llegar a la cabecera municipal de Galeana; y finalmente al municipio de Nuevo Casas Grandes.

Circulan por esas carreteras y se ven beneficiados por su residencia en la zona, no menos de 150 mil personas, que están afectados en sus actividades cotidianas, por lo intransitable de dichas vialidades, con grave afectación al tránsito de mercancías.

Además, debe agregarse a las pésimas condiciones carreteras, la inseguridad prevaleciente en la región, sin que haya una atención real, fuera de respuestas a exhortos, que se convierten en largas exposiciones jurídicas de artículos y leyes, sin que en los hechos exista una atención adecuada.

Obviamente, en el reclamo legislativo chihuahuense, que ya cumplió insistimos un año, son incluidas las carreteras federales 16; 24; y 45 al igual que de los Puentes Federales del Estado de Chihuahua, Ojinaga Cuota; Porvenir; Doctor P. Parra; Puente Zaragoza-Ysleta y Benito Juárez.

***

Ya está sintiendo migración la presión de hacer algo ante el movimiento incontrolable de migrantes, en clara repercusión de los encuentros cada vez más continuos vía telefónica entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

Acababa de revelar el presidente mexicano que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo americano, cuando estalló la más reciente crisis migrante allá en la capital del estado, con mil 500 personas varadas a la altura de la caseta de sacramento, que tenían como destino sumarse a los miles estacionados en esta ciudad.

Estuvieron ahí los migrantes, donde los abandonó una máquina del ferrocarril, durante varios días, teniendo que hacer jornadas de hora y media para conseguir agua y alimentos, superviviendo en condiciones inhumanas, en medio de la nada, entre matorrales espinosos.

Finalmente ayer -con temperaturas oficiales de 30 grados, pero que en la intemperie o en el caliente vagón de un ferrocarril aumentan muchísimo- llegó una máquina del ferrocarril, enganchó los vagones abandonados durante días, y con los migrantes a bordo, los retornó a los patios localizados cerca de la vialidad Juan Pablo Segundo, regresándolos a la ciudad.

Así como pasaron hace cerca de cuatro o cinco días con rumbo a esta ciudad, por la capital del estado, así ayer protagonizaron un dramático desfile a bordo del tren, en el techo de los vagones, ante la mirada atónita de quienes los vieron pasar.

Su destino, sea como sea, es Juárez y los Estados Unidos. Ya los veremos caminando o en vehículos particulares tratando de conseguir su objetivo para sumarse a los miles que permanecen en esta frontera.