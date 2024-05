Obliga Abbott a CBP a trabajar horas extras

Las políticas antiinmigrantes implementadas por el gobernador Greg Abbott alcanzaron una vez más a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cual tuvo que diseñar nuevas estrategias para procesar la carga comercial que ingresa a los Estados Unidos por México, incluyendo la ampliación de horarios en los puertos de entrada Marcelino Serna –también conocido como Tornillo-Guadalupe– y el de San Jerónimo-Santa Teresa, en Nuevo México.

Para Jerry Pacheco, presidente y director general (CEO) de GPI, Inc., y Border Industrial Association (BIA) en Santa Teresa, NM, la medida impuesta por el gobernador Abbott está fuera de lugar: “Es absurdo que una persona como el gobernador Abbott pueda causar tantos problemas para la región. No es lógico, no es justo para nada”, dijo visiblemente molesto.

“Reconocemos el esfuerzo y el trabajo que hacen los oficiales de CBP, que pese a la escasez de personal están ayudando a acelerar y acomodar el tráfico, trabajando horas extras”, dijo el también director ejecutivo de International Business Accelerator, el único programa estatal de asesoramiento sobre comercio internacional, con sede en esa población del Sur del estado.

Expresó que la postura adoptada por el gobernador al presentarse como si fuera un salvador de la frontera y un luchador contra las drogas y la inmigración lejos de resolver la problemática está causando severos trastornos y pérdidas millonarias al sector industrial y comercial.

Lo anterior luego de que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) reiniciara las llamadas ‘inspecciones mejoradas de seguridad’ de vehículos comerciales en las instalaciones adyacentes de carga en los puertos de entrada del Puente de las Américas y de Ysleta.

Según el DPS, el objetivo es disuadir la actividad de contrabando de los cárteles a lo largo de la frontera Sur y al mismo tiempo aumentar la seguridad de las carreteras en la entidad.

Ante la contingencia CBP informó a través de un comunicado de prensa: “Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está ampliando temporalmente el horario de procesamiento de carga en los puertos de entrada de Santa Teresa y Marcelino Serna (Tornillo), con efecto inmediato”.

Y aseguró que CBP continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier ajuste inmediatamente a las partes interesadas del área.

Laborarán hasta en sábado

Pese a la escasez de agentes federales en el Sector El Paso, causada por la crisis migratoria, ahora tendrán que laborar tiempos extras y hasta los sábados –día en que no había cruces de carga– para dar fluidez a las revisiones de los miles de camiones comerciales que cruzan la frontera por la región Paso del Norte.

Pacheco apuntó que los agentes estatales no tienen la autoridad de parar a un chofer y abrir el remolque. Las inspecciones no son necesarias y sólo deben checar los puntos básicos de la mecánica como frenos, luces y no una revisión exhaustiva que demora hasta ocho horas para que los choferes crucen sus tráileres.

Sin embargo detalló que la política de Abbott pareciera que va en contra de esta comunidad compuesta por un 81 por ciento de hispanos, además de que es una ciudad donde sus residentes votan a favor de los candidatos demócratas en cada elección.

Pacheco dio a conocer que los nuevos horarios para cruces comerciales que entraron en vigor en el puerto de Santa Teresa son de 6 a.m. a 22:00 horas de lunes a viernes y sábados de 6:00 a.m a 16:00 horas. En el pasado nunca se trabajaba en sábados, pero a partir de este 4 de mayo se dará el servicio.

Mientras tanto en el puerto Marcelino Serna el horario establecido será de 8:00 a.m a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados en el mismo horario.

Expresó que con la llegada de camioneros que no quieren hacer ocho horas en fila el número de tractocamiones se duplicó por ese puerto al cruzar mil 400 unidades diarias.

Condenan inoportunas revisiones

A su vez la Coalición Fronteriza de Texas (TBC), que representa los intereses de las comunidades fronterizas de Brownsville y El Paso, condenó la última serie de inspecciones de vehículos motorizados innecesarias y onerosas del Departamento de Seguridad Pública de Texas en los Puertos de Entrada de Tornillo e Ysleta-Zaragoza.

El presidente de TBC, David Stout, enfatizó la naturaleza inoportuna de estas inspecciones, señalando que son redundantes, costosas y causan demoras considerables, lo que amenaza a las empresas que dependen del comercio transfronterizo con México.

“A la luz de las recientes inspecciones, es evidente que su momento no podría ser peor. No sólo añaden redundancia, sino que también conllevan un alto precio y retrasos sustanciales, poniendo en riesgo a las empresas que dependen del comercio transfronterizo con México”, dijo Stout. “Estas medidas perturban el comercio, presionan a las empresas y obstaculizan la expansión económica”.

El también comisionado por el Precinto 2 del Condado de El Paso sugirió que DPS podría reubicar sus operaciones más hacia el interior para abordar las preocupaciones de seguridad de los camiones sin obstruir el comercio y los viajes legítimos o las iniciativas federales para gestionar la afluencia de inmigrantes.

Según el Departamento de Transporte de Texas, los retrasos fronterizos prolongados afectan significativa y negativamente a las economías de Texas y Estados Unidos. Por ejemplo, los retrasos en el puente internacional Ysleta-Zaragoza provocaron una asombrosa pérdida de 356.7 millones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2019.

Stout destacó la importancia de encontrar un enfoque equilibrado que garantice una protección fronteriza adecuada y al mismo tiempo preserve la eficiencia de las redes comerciales.

Comentó que TBC, compuesto por alcaldes, concejales, jueces y ejecutivos del Condado, empresas, corporaciones y líderes comunitarios, defiende colectivamente a más de 2.8 millones de residentes a lo largo de la frontera de 1,250 millas entre Texas y México.

Mientras tanto CBP Informó que estos ajustes operativos temporales se compartieron electrónicamente con miembros de la comunidad comercial durante el pasado fin de semana y durante una videoconferencia con más de 100 partes interesadas el lunes por la mañana temprano.

“Las inspecciones del DPS de Texas no permiten que los camiones de carga salgan de las instalaciones de CBP de manera oportuna y crean retrasos más allá del control de CBP”, expresó la agencia federal por lo que se acordó tomar la medida de ampliar los horarios para dar respuesta y celeridad al tráfico comercial.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) dijo que las revisiones de camiones de carga que cruzan la frontera, afectan severamente la economía local y estatal.

“Lo que hacen es estar estrangulando la frontera al revisar todos estos camiones, inspeccionando, buscando ‘dizque’ migrantes por parte del estado de Texas, lo que están haciendo es asfixiar la economía al final del día”.

Programa reciclado

El programa inspecciones mejoradas de seguridad de vehículos comerciales no es nuevo, pero en 2022 el gobernador Abbott amenazó que, si el Gobierno de México no hacía nada para detener el cruce ilegal de inmigrantes, reinstalaría las inspecciones a todos los camiones de carga que busquen cruzar por el estado de Texas, sin importar el impacto económico que esto representara.

En aquella fecha el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la situación generó un impacto económico y sobrecostos operativos estimados en 8 millones de dólares diarios, afectando a la industria maquiladora, automotriz, de tecnología y perecederos, entre otras.

Hoy la historia se repite y pareciera que al gobernador Abbott no le preocupa el colapso que pudiera generar en el comercio internacional transfronterizo.