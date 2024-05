Matan a funcionario del INE en Edomex

Ciudad de México.- Salvador Ramírez Benítez, quien se desempeñaba como auditor monitorista del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Junta Distrital 05 de Teotihuacán, fue asesinado a balazos en el Municipio de Axapusco.

El ataque contra el funcionario se registró la tarde del jueves en la Colonia Santo Domingo Aztacameca, en las inmediaciones del Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

De acuerdo con reportes policiales, el cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una camioneta pick up con logotipos oficiales, junto a un camino de terracería.

Joaquín Rubio, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado de México, explicó que Ramírez Benítez se dirigía a realizar trabajos de fiscalización al Municipio de Temascalapa.

"No sabría yo decirlo (si fue un ataque relacionado con su trabajo), esperamos las investigaciones, hay comunicación con la Secretaría de Seguridad y también con la Fiscalía. No nos había referido ningún problema, en ese Distrito no habíamos tenido ningún incidente de seguridad", comentó.

"Desde el primer momento estamos en comunicación con las autoridades, el día de ayer acompañamos a los papás de nuestro compañero a presentar la declaración correspondiente en Ecatepec, donde está la sede regional de la Fiscalía estatal".

Rubio señaló que en el actual proceso electoral se han registrado 89 incidentes contra personal del INE en la entidad, principalmente robos a notificadores y capacitadores.