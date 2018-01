Exhortan a Trump a retirar plan de reducir inmigración legal

Este domingo legisladores de ambos partidos dijeron que el debate inmigratorio debe concentrarse exclusivamente en los esfuerzos por legalizar a los inmigrantes jóvenes denominados dreamers y en aumentar el número de elementos dedicados a la seguridad fronteriza, sugiriendo la posibilidad de que las exigencias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha hecho de reducir drásticamente los niveles de inmigración legal impidan cualquier convenio, dijo The Washington Post.Los demócratas han manifestado fuerte oposición al plan de la Casa Blanca, presentado a finales de la semana pasada, que incluía una vía para que 1.8 millones de dreamers obtengan la ciudadanía a cambio de 25 mil millones de dólares destinados al muro fronterizo así como de extensos recortes en las visas inmigratorias familiares.Si bien los líderes demócratas han ofrecido a regañadientes financiar el muro, han acusado al Presidente de utilizar a los dreamers como rehenes a fin de restringir fuertemente la inmigración legal, catalogando la medida como el deseo de “los opositores de línea dura de la inmigración” y los “supremacistas blancos”.El domingo los congresistas, entre ellos varios republicanos, señalaron que las negociaciones se han desviado demasiado teniendo como plazo el 5 de marzo, cuando 690 mil dreamers podrían empezar a quedarse sin protección ante la deportación.“A mí me parece que los dos asuntos importantes que hay que abordar en este momento… son proteger a los dreamers y también reforzar la seguridad fronteriza”, dijo la senadora republicana moderada Susan Collins en “Face the Nation” de CBS.Collins calificó como “muy importantes” pero también “muy complicadas” las propuestas de Trump para reformar la inmigración legal.Presentándose en el mismo programa después de Collins, los representantes Will Hurd, republicano, y Pete Aguilar, demócrata, estuvieron de acuerdo en la inviabilidad de abordar el sistema inmigratorio legal en las negociaciones.“Sigo creyendo que es más importante una iniciativa reducida; lo que podamos hacer que avance en nuestro Congreso, en las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado”, dijo Hurd, el texano que representa a un distrito con más de mil 280 kilómetros) 800 millas de frontera con México. “Debido a los puntos que se añaden, se empiezan a crear coaliciones de oposición. Así que mantengámosla reducida”.Funcionarios de la Casa Blanca rechazaron las sugerencias de que el Presidente estuviera pidiendo demasiado. Al presentar la semana pasada el plan, los colaboradores consideraron que incluir una vía para que los dreamers obtengan la ciudadanía representa potencialmente un atractivo adicional para la inmigración ilegal y dieron que los mayores incrementos en medidas se seguridad propuestos contribuirían a prevenir lo anterior.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.