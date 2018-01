Casi mata a perrita por teñirle el pelaje

Una perrita cruza de maltés, que vive en Florida, casi murió a causa de las quemaduras que sufrió por el tinte que su dueña le aplicó, publicó Global News.El animalito fue llevado a recibir atención médica a Servicios Animales del Condado de Pinellas en octubre pasado, donde aún se recupera, dijeron autoridades. Quienes la recibieron y vieron la gravedad de sus lesiones, creyeron que no sobreviviría ni la primera noche.Los ojos de Violeta estaban hinchados, su piel estaba gravemente quemada y ella estaba flácida y apática, dijo Servicios Animales en una publicación de Facebook, advirtiendo a los propietarios que no deben usar esos materiales de teñido.Tardó tres meses en recuperarse de los daños sufridos, y la asociación que la atendió quiso hacer público el caso para concienciar sobre el peligro de teñir a las mascotas y explicar que es algo desaconsejable.A Violeta le administraron medicamentos y solución fisiológica por vía intravenosa, además de que el personal del hospital veterinario enjuagó y limpió los químicos que contenía el tinte lo más que pudieron, antes de vendarla."Entonces esperamos - Violet se fue a casa de nuestro veterinario y esperamos", detalla el post. "Y regresó a la mañana siguiente y nos sorprendió que hubiera sobrevivido a la noche. Pero aún así, esperamos. No estaba fuera de peligro, pero estaba alerta y ofrecía besos a todos. Eran buenas noticias, pero el viaje acaba de comenzar ".Entonces afeitaron el pelaje para evaluar el daño. "Fue mucho peor de lo que inicialmente pensamos, pero ¿esta pequeña sobreviviría?!?", escribieron.Durante tres meses Violet soportó bastante: analgésicos, antibióticos, líquidos intravenosos, tratamientos de miel, eliminación de costras, anestesia y cambios de vendaje, dijeron los servicios de animales.Afortunadamente, el cuidado que recibía estaba funcionando, ya que comenzó a hacer ruidos una vez más, recorría los pasillos y aceptaba los apapachos del personal.Aún así, nos preocupamos: ¿tenía ceguera permanente? ¿Habría una infección? ¿Crecería alguna vez su cabello? ¿Había algo que nos faltaba?".Pero cuando quitaron las vendas finales, vieron que Violeta tenía pelo en todo se cuerpo y parecía estar volviendo a la normalidad.Y dicen enfáticos "sólo usa productos diseñados para mascotas o podrías poner en peligro la vida de tu animalito. Los dueños de mascotas no deben, bajo ninguna circunstancia, usar un tinte o colorante de pelo destinado a humanos en sus animales. Los químicos en el tinte son tóxicos y pueden causar lesiones severas, tanto externas como internas".

