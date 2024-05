Cuidado con la fatiga

Ciudad de México— La fatiga es el principal indicador a tomar en cuenta para saber si próximamente tendrás una lesión.

Este factor, acompañado de cansancio y de una mala recuperación después de tu entrenamiento son parámetros que deben ponerte alerta porque significan que ya no estás haciendo ejercicio al 100 por ciento y pueden desencadenar complicaciones.

"Debemos conocer nuestro cuerpo mediante la fatiga, el cansancio, cuando hay dolor articular, cuando te limita hacer algún movimiento al hacer deporte o simplemente al realizar tus actividades de la vida diaria como cambiarte, bañarte, comer, son los principales parámetros que checamos o verificamos.

"Las piernas se contracturan, hay debilidad muscular, al otro día ya no tienes la capacidad de levantarte con esas ganas porque hay una lesión o fatiga muscular, lo que tienes que hacer es profilaxis que se hace semanalmente o tu recuperación y es la mejor medicina que puedes tener, siempre recomiendo la profilaxis que es lo de primera intención y te ayuda a mejorar tu rendimiento deportivo", explica el fisiatra Omar Santillán.

El especialista recomienda no aplicar remedios caseros al momento de un golpe porque puede desaparecer un síntoma importante que ayude al diagnóstico.

"Siempre tienes que estar orientado por un médico, te pegas y lo primero que hace mamá es aplicarte hielo, muchas personas no saben diagnosticar y no saben el efecto de cada medicamento, siempre que hay una lesión aguda, siempre se inflama, lo que queremos hacer es que ese proceso se detenga, lo que hacemos es aplicar hielo, un gel, un masaje relajante.

"Pero ya cuando es una molestia constante ya tienes que visitar a un especialista, tanto médico o con un terapeuta para que te gana un buen plan de tratamiento y a la larga tu problema no se vaya a alargar. A veces algún remedio puede opacar algún síntoma", afirma Santillán.

La rehabilitación es muy importante porque puedes volver a lastimarte, debido a que el cerebro no puede enviar la señal de que ya está recuperado.

"Hay personas que no se atienden un esguince con terapia, pero al mes o a los dos meses otra vez se vuelven a esguinzar porque el cerebro no está rehabilitado, físicamente te sientes bien, pero el cerebro no está rehabilitado", agrega.

TIPS

• No dejes un dolor que se puede agravar después, consulta a un especialista.

• No imites entrenamientos para los que no estés apto, procura un sistema especializado que se adecue a lo que necesitas.

TERMOTERAPIA

¿Cuándo aplicar hielo y cuándo aplicar calor?

Existe la termoterapia que es usar compresas calientes y frías, lo frío se usa cuando son procesos agudos, antes de las 72 horas, después de este periodo se llama sub-agudo o crónico y se trabaja con frío y calor, ayuda a desinflamar y a su vez, a que la sangre acumulada que estaba ahí se vaya disminuyendo y después de las 72 horas en adelante se puede usar calor porque ayuda al metabolismo, hay más circulación de la sangre.