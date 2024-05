Impide CNTE paso de templete en Zócalo para 'Marea Rosa'

Ciudad de México.- La falta de acuerdos en la CNTE sobre si se replegará o no del Zócalo mantiene bloqueado desde ayer el camión con el templete de la manifestación de la "Marea Rosa" a una calle de la plancha.

Al lado de la sede del Monte de Piedad, el conductor del camión dijo que anoche los maestros le impidieron el paso y se mantiene ahí a la espera.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) había planteado ayer que liberarían el centro de la plancha para evitar conflictos con las organizaciones civiles, pero hasta ahora sólo han liberado la zona frente a la Catedral Metropolitana.

Aún está en duda que liberen la mitad del asta bandera hacia 20 de Noviembre; incluso la carpa de su Mesa Central, que hasta ayer estaba junto a Palacio Nacional, ha sido mudada a la mitad de la plancha.

Los profesores aseguran que aún continúa el análisis por parte de la Coordinación Política, por lo que más tarde podrían tener un nuevo acuerdo.

"Del asta bandera para allá, para la Catedral, está libre. Del asta bandera para las oficinas del Gobierno del estado, estamos nosotros, se quitaron las carpas de Chiapas, Ciudad de México, esas se quitaron y se pasaron de este lado. Al lado del asta bandera con dirección al Palacio. Como estamos esperando contingente para no estar muy revueltos ni nada, entonces ya, optamos por esa mitad. Eso se decidió en la dirección política", dijo el líder de la CNTE en Guerrero, Héctor Torres Solano.

Añadió que anoche aún no sabían cómo se reubicarían las carpas, por lo que no se permitió el paso del camión, pero el chofer insistió en que todavía no tienen autorización.

El ex diputado federal Fernando Belaunzarán acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de los obstáculos para la concentración de la Marea Rosa.

Advirtió que de todos modos la manifestación, que proclamará como candidata a Xóchitl Gálvez, dará un mensaje contundente.

"Sé que las cuatro CNTES en la plancha hicieron una asamblea hoy a las 14 horas para discutir cómo y cuándo se retiran. No sé qué habrán resuelto, pero esa fue la 'razón' que dieron para no permitir el ingreso de los camiones con la producción. Pero, insisto, es responsabilidad y obligación del Gobierno de la CDMX resolverlo y garantizar que el evento se lleve a cabo como está previsto. Lo que sí te aseguro es que no nos detendrán, la 'Marea Rosa' va a colmar el Zócalo de manera pacífica y segura", dijo vía telefónica.

"Nos la quieren hacer más complicada, pero nos adaptaremos. Al final tendrán que actuar con pragmatismo y sensatez. Pero, ojo, es responsabilidad del Gobierno resolver eso. Nosotros no le vamos a hacer su chamba. Si su intención es obstaculizar con negligencia, pagarán un alto costo. Quien nos quiere complicar las cosas no es la CNTE, es AMLO y su chalán Martí. Lo que sí estoy seguro es que la plaza se colmará con ciudadanos. Cada trampa que hacen convence a más gente de acudir. Y, por cierto, no veo ningún riesgo de enfrentamiento entre maestros y ciudadanos".

Los profesores que buscan aumento salarial del 100 por ciento y la abrogación total de lo que llaman la reforma educativa "PeñaAMLO" realizan un festival cultural frente al Palacio que sigue protegido por vallas metálicas.