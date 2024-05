La maestría del docente

Como cada año, el pasado 15 de mayo hemos vuelto a celebrar el “día del maestro” en el cual se aprovecha el característico asueto que disfrutan todas y todos los docentes de los diferentes niveles educativos en el país, ya sea con desayunos o comidas en restaurantes, centros de convenciones o en las mismas instalaciones del plantel educativo público o privado al que pertenecen. Las y los estudiantes suelen acompañar esta distintiva celebración acudiendo a sus clases con algún obsequio que simboliza el respeto, la admiración o la gratitud por su maestra o maestro a quien reconocen el esfuerzo diario en la realización de una de las labores más humanas y complejas que existen en el amplio espectro de las actividades productivas.

Sin embargo, no busco aquí romantizar la figura del maestro o hacer un elogio a la docencia, sino una reflexión sobre la práctica docente que rescate algunos de los diversos matices que son propios de su realidad heterogénea y, particularmente, esbozar lo que a consideración de quien escribe representa el compromiso social, cívico y ético del docente.

La palabra “maestro” o “maestra” deriva del latín magister o magistra cuya etimología hace referencia al cúmulo de experiencia que se tiene en la realización de alguna actividad concreta. Es a través de esa experiencia acumulada en determinada materia donde se obtiene el significativo conocimiento que llega a distinguir a la persona sobre quien recae el reconocimiento de su maestría. Por esta razón, dentro de las varias acepciones que podemos encontrar sobre este adjetivo calificativo en cualquier diccionario de lengua española, destacarán la relevancia del maestro(a) y de su obra, su papel y rol principal, esencial, fundamental e incluso crucial como líder, orquestador y director dentro de alguna actividad o conjunto de actividades en donde se advierte su cualidad de experto o especialista. Por ende, la maestría que una persona puede llegar a demostrar avala en primera instancia su capacidad para “enseñar”, es decir, para transmitir metódicamente el conocimiento que ha logrado adquirir a lo largo del tiempo.

Maestro o maestra puede ser entonces cualquier persona cuya sapiencia y destreza en determinada actividad o materia se haya perfeccionado con el paso del tiempo mediante una dedicación constante y cuasi exclusiva. Tenemos así desde el maestro y maestra que se titula como tal luego de cumplir satisfactoriamente un proceso de formación académica que lo “faculta” como especialista en algún área del conocimiento hasta el maestro albañil coloquialmente referido como “maistro” (en un interesante juego popular del lenguaje), experto en variadas y complejas técnicas fraguadas desde el bricolaje y consolidadas en el ancestral arte de la construcción.

El adjetivo de “maestra” o “maestro” expone entonces un carácter incluyente al no hacer distinción ni discriminación alguna acerca de quien o quienes estarían en condiciones específicas o exclusivas para alcanzar la maestría, dado que toda persona que así lo desee puede lograr el reconocimiento de maestro si se está dispuesto prácticamente a dedicar la vida al dominio e innovación de alguna actividad.

No obstante, cuando se piensa y se celebra el “día del maestro y la maestra” generalmente se hace en referencia —y deferencia— a las y los docentes, es decir, a los trabajadores de la educación, profesores, pedagogos, preceptores o instructores. Desde el imaginario popular mexicano, maestra y maestro son entonces quienes desempeñan su labor mediante la enseñanza de alguna ciencia, arte u oficio, enfocados en el aprendizaje de sus estudiantes. Las y los maestros son aquellos y aquellas a quienes se les concibe en las aulas, frente a grupo, trazando en el simbólico pizarrón las coordenadas de los diversos e interesantes destinos del poderoso barco de la educación que navega por aguas cada vez más turbulentas y en ocasiones naufragantes. Quizá, en el fondo, es aquí donde radica la maestría del docente, en su capacidad para evitar el naufragio, para no perder el rumbo y, por lo tanto, mantener en todo momento la certeza de que el camino emprendido es el correcto, el que se debe transitar para vivir las experiencias forjadoras de los conocimientos necesarios para el complejo dominio de la existencia individual y social en sus diversas condiciones y circunstancias políticas, económicas y culturales.

La maestría docente no se circunscribe sólo a formación académica, capacitaciones y profesionalización, no se limita meramente a un proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de métodos pedagógicos específicos, si bien estos son aspectos significativos, distintivos y fundamentales de dicha labor. Hay un punto de partida inexcusable y profundamente ético en la maestría que todo y toda docente puede llegar a alcanzar: la vocación. Sin vocación no hay posibilidad de alcanzar la maestría, de convertirse en un verdadero maestro de la docencia, simplemente porque sin vocación se carece de convicciones, de propósitos, de amor, pasión y entrega por una causa de crucial responsabilidad social y humana: educar. Sin vocación la profesionalización docente es una mera simulación y la educación cae en el riesgo de ser una entelequia, un mero requisito que cumplir en la jornada diaria.

La vocación docente como toda verdadera vocación profesional implica, por un lado, concebir y disponer de una significativa parte del tiempo para la preparación y el mejoramiento constante de los recursos y técnicas más adecuadas en la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la impronta de que esta preparación no es un acto egocéntrico o de exclusivo rendimiento personal, sino que en todo momento está orientada hacia el beneficio integral de otras y otros, es decir, los estudiantes. Es por esto por lo que una vocación como la docencia manifiesta un alto interés por los demás, como también lo encontramos en la vocación médica o por el trabajo social, entre otras. El sociólogo francés Francois Dubet (1946-) en su libro El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos (2006), al abordar el tema de las vocaciones menciona precisamente que actividades profesionales como la educación, la medicina, el trabajo social y el sacerdocio constituyen un “trabajo sobre los otros”, lo que evidencia el alto grado de responsabilidad social que presentan este tipo de vocaciones.

Por otro lado, la vocación por la docencia como uno de los distintos “trabajos sobre los otros” (y otras) enfrenta hoy una situación seriamente compleja: la realidad actual. Hoy en día nuestra época fuertemente marcada por la autonomía individual presenta cada vez con mayor agudeza una paulatina perdida de estas vocaciones, algo que se ve reflejado en lo que por momentos pareciese una crisis vocacional que se manifiesta de diversas maneras.

En lo que refiere a la cuestión educativa esta crisis que no tiene que ver precisamente con contenidos y métodos pedagógicos, sino con el sentido vocacional de los y las docentes así como con algo probablemente más complejo: la relación entre los profesores, padres/madres de familia y los estudiantes, es decir, los principales agentes educativos. La confianza y la comunicación entre estos se ha tornado complicada con el paso del tiempo. Por ejemplo, entre docentes y padres/madres de familia el diálogo necesario se ha vuelto muchas veces tenso debido a atribuciones y señalamientos falsos y/o verdaderos respecto a los papeles que asumen o se deben asumir en ambos casos dentro del proceso formativo de los estudiantes que también son hijos e hijas.

Asimismo, la comunicación entre el estudiantado y el profesorado también se ha complicado muchas veces porque los contenidos temáticos y didácticos ya no son exclusivos del maestro o la maestra que se prepara para impartirlos en clase, sino que están a disposición del alumnado las 24 horas del día en cualquier dispositivo electrónico con capacidad de conexión a internet. Esto genera, entre otras cosas, que la respetabilidad del docente, basada en la posesión del conocimiento y la capacidad didáctica para enseñarlo, se vea disminuida. En este escenario de trasfondo cibernético, la comunicación se ha abierto sin parangón teniendo como una de sus características más distintivas el cuestionamiento recurrente a todas las que un día fueron las más solemnes figuras de autoridad.

Sin duda alguna, cosas como estas han afectado negativamente la vocación docente. En la actualidad las personas que ven la docencia como una alternativa profesional, se preguntan si vale la pena asumir una responsabilidad tan grande con todas estas vicisitudes y peripecias, sobre todo cuando la remuneración por esta labor no es precisamente atractiva y estimulante. Ante esto, suele ocurrir también que la docencia se ha convertido, particularmente en el ámbito de la educación privada, en un “oficio de paso” que muchas veces solo se ve como una alternativa al desempleo, con todas las carencias técnicas y científicas que la pedagogía supone para su correcto proceder profesional.

Ser maestra o maestro por vocación en los tiempos que corren es un acto de verdadero altruismo, de plena conciencia social y humana que mantiene vigente la esperanza no solamente de un futuro sino también de un presente mejor. Ser maestro o maestra por vocación manifiesta también un elevado sentido de pertenencia que va más allá de la comunidad o localidad donde se habita, y que llega a asimilarse como un sentido de pertenencia a la humanidad de la cual “nada nos es ajeno”. Es así que quien ha alcanzado por vocación la maestría docente, asume el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque clínico a través del cual acompaña a los estudiantes de nivel básico, medio y superior en el duro proceso de conversión en sujetos de bien y agentes del bienestar. Un acompañamiento que al mismo tiempo es capaz de contagiar el gusto y la pasión por el saber y, en consecuencia, por el crear y el innovar, manteniendo siempre viva la llama innata de la curiosidad.

Es entonces sumamente importante el trabajo que desempeñan en las aulas nuestras maestras y maestros juarenses, forjadores de expectativas, de ilusiones y de esperanza. Guardianes del conocimiento y símbolos de la cultura. Juárez necesita de maestros y maestras con vocación, indiferentes a las banalidades del mundo y comprometidos con las mejores causas de la especie humana, es decir la búsqueda o la lucha por la justicia, la paz y el bienestar de nuestras comunidades. Todo proyecto de una sociedad juarense con mejores condiciones de coexistencia debe considerar el invaluable e ineludible papel de sus docentes, pero también nosotros debemos asumir la profesión con una clara evidencia de nuestra vocación. Muchas felicidades a todas y todos mis colegas que llevan a cabo esta noble labor.