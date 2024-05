Jesús es su salvador, Trump es su candidato

Nueva York.- Mientras Donald Trump impregna cada vez más su campaña de rasgos cristianos y se acerca a su tercera nominación presidencial republicana, su apoyo es más fuerte que nunca entre los evangélicos y otros cristianos conservadores.

"Trump apoya a Jesús, y sin Jesús, América caerá", dijo Kimberly Vaughn de Florence, Kentucky, mientras se unía a otros partidarios del expresidente al entrar en un mitin de campaña cerca de Dayton, Ohio.

Muchas de las camisetas y gorras que se llevaban y vendían en el mitin de marzo proclamaban lemas religiosos como "Jesús es mi salvador, Trump es mi presidente" y "Dios, armas y Trump". La camiseta de un hombre declaraba: "Make America Godly Again", con la imagen de un Jesús luminoso poniendo sus manos de apoyo sobre los hombros de Trump.

Muchos asistentes dijeron en entrevistas que creían que Trump compartía su fe y sus valores cristianos. Varios citaron su oposición al aborto y a los derechos LGBTQ+, en particular a las expresiones transgénero.

Nadie expresó su preocupación por la conducta pasada de Trump o sus actuales acusaciones por cargos penales, incluidas las acusaciones de que trató de ocultar pagos de dinero por silencio a un actor porno durante su campaña de 2016. Los partidarios veían a Trump como representante de una religión de segundas oportunidades.

Y para muchos, Trump es un paladín del cristianismo y el patriotismo.

"Creo que cree en Dios y en nuestros hombres y mujeres militares, en nuestro país, en Estados Unidos", dijo Tammy Houston, de New Lexington, Ohio.

"Pongo a mi familia primero, y a mayor escala, es América primero", dijo Sherrie Cotterman de Sidney, Ohio. "Y cualquier día de la semana, me quedaría con un presidente que sabe abiertamente que necesita la fuerza de Dios por encima de la suya".

En muchos sentidos, ésta es una historia familiar.

Alrededor de 8 de cada 10 cristianos evangélicos blancos apoyaron a Trump en 2020, según AP VoteCast, y la encuesta de votantes validados del Pew Research Center encontró que una proporción similar lo apoyó en 2016.

Pero esta es una nueva campaña, y ese apoyo se ha mantenido duradero, a pesar de que los votantes republicanos en las primeras primarias tenían varios candidatos cristianos abiertamente conservadores para elegir, ninguno de los cuales enfrentaba los problemas legales y las acusaciones de mala conducta que Trump. En las primarias republicanas de Iowa, Nuevo Hampshire y Carolina del Sur a principios de este año, Trump obtuvo entre el 55% y el 69% de los votantes evangélicos blancos, según AP VoteCast.

Trump incluso criticó a uno de sus competidores, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por haber promulgado leyes estrictas contra el aborto. En los últimos años, algunos sustitutos de Trump han retratado a Trump como amistoso con la comunidad LGBTQ+.

Trump era el único candidato republicano que se enfrentaba a decenas de cargos penales, desde acusaciones de que conspiró para anular su derrota en las elecciones de 2020 hasta su actual juicio por acusaciones de que falsificó registros comerciales al tratar ilegalmente de influir en las elecciones de 2016 con dinero de cortesía a la actriz porno Stormy Daniels.

Trump era también el único candidato del Partido Republicano con un historial de empresas de casinos y dos divorcios, así como acusaciones de conducta sexual inapropiada, una de ellas confirmada por un veredicto de un tribunal civil.

Aun así, los votantes de las primarias republicanas eligieron abrumadoramente a Trump.

Esto ha frustrado a una minoría de evangélicos conservadores que ven a Trump como un poser impenitente, que utiliza la Biblia y las sesiones de oración para hacerse fotos. Consideran que carece de verdadera fe y que se enfrenta a graves y creíbles acusaciones de mala conducta mientras hace campaña con una retórica incendiaria y ambiciones autoritarias.

Karen Swallow Prior, una autora cristiana y estudiosa de la literatura que ha hablado en contra del abrazo de los evangélicos a Trump, dijo que este apoyo en 2024 es familiar pero "intensificado".

En el pasado, dijo que los partidarios de Trump esperaban pero no estaban seguros de que Trump compartiera su fe cristiana.

"Ahora sus partidarios se creen", dijo. "A pesar de que Trump vacila claramente sobre el aborto y vacila sobre cuestiones LGBTQ, esas cosas simplemente se ignoran, simplemente se borran de la narrativa".

En el mitin de Ohio, varios asistentes citaron su creencia de que Trump ha seguido el camino cristiano de arrepentirse y empezar una nueva vida.

"Todos venimos de pecar. Jesús se sentó con los pecadores, así que se va a sentar con Trump", dijo Vaughn. "No se trata de dónde vino Trump, sino de adónde va y adónde intenta llevarnos".

El mitin de Ohio, como otros actos de Trump, contó con una grabación del himno nacional cantado por algunos de los condenados por delitos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, a los que Trump llamó "patriotas".

A la entrada del mitin, un grupo repartió panfletos instando a los asistentes tanto a "confiar en Jesucristo para su salvación" como a apoyar a los "patriotas J6."

Caleb Cinnamon, de 37 años, de Dayton, se identificó como cristiano y dijo que oponerse al aborto es una de sus principales prioridades. Citó los tres nombramientos de Trump en el Tribunal Supremo, que resultaron decisivos en la decisión de 2022 que anuló el precedente Roe v. Wade que había legalizado el aborto en todo el país.

"Donald Trump es realmente el primer presidente que no solo ha vocalizado una postura antiabortista, sino que también ha puesto acción detrás de ella", dijo. "Los republicanos desde la década de 1990 decían 'Vamos a hacer esto sobre el aborto', y luego no lo hacen".

Jody Picagli, de Englewood (Ohio), dijo que su fe católica y sus opiniones sobre el aborto son fundamentales.

"Soy una gran defensora del derecho a la vida", dijo. "Eso es muy importante para mí. Y la moral. Creo que la brújula moral está tan desquiciada ahora mismo. Y necesitamos que la religión y la iglesia vuelvan aquí".

Reconoció que, con el Tribunal Supremo devolviendo la cuestión del aborto a los estados, un futuro presidente Trump podría no incidir en la ley del aborto.

"Pero sé que nunca irá a una clínica abortista y la visitará, como hizo nuestra vicepresidenta", dijo, en alusión a la visita de Kamala Harris a una clínica de Planned Parenthood en Minnesota en marzo.

Los partidarios cristianos de Trump también mencionaron cuestiones no religiosas, desde la política exterior y la inmigración hasta los precios de la gasolina y la inflación.

Robert Jones, presidente del Public Religion Research Institute y autor de libros sobre la supremacía blanca en el cristianismo estadounidense, dijo que el fuerte apoyo evangélico a Trump no es sorprendente. Pero dijo que en una encuesta del PRRI de 2023, menos de la mitad de los evangélicos blancos dijeron que el aborto era una cuestión crítica para ellos personalmente. Más de la mitad dijo que otros cinco eran un tema crítico, incluido el tráfico de personas, las escuelas públicas, el aumento de los precios, la inmigración y el crimen.

"Uno de los mayores mitos sobre el apoyo de los evangélicos blancos a Trump es la idea de que se trata realmente del aborto y que se tapan la nariz y votan a Trump", dijo Jones.

Añadió que la retórica de Trump sobre los inmigrantes "invadiendo el país y cambiando nuestra herencia cultural" resuena entre su público.

El lema "Make America Great Again" se hace eco de una "visión etnorreligiosa de una América cristiana blanca, apenas por debajo de la superficie", dijo Jones.

Reconoció que las líneas raciales no son absolutas, ya que Trump atrae a partidarios negros como el senador por Carolina del Sur Tim Scott.

El mitin de Ohio contó con una amplia mayoría de asistentes blancos, pero con algunos negros y otros grupos étnicos representados.

A principios de este año, Trump arrancó múltiples aplausos al dirigirse a un público conservador en la convención National Religious Broadcasters.

"Protegeremos a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestro ejército y en nuestro gobierno", dijo Trump. "Protegeremos a Dios en nuestra plaza pública. ... Protegeré el contenido que está a favor de Dios".

Trump prometió un grupo de trabajo federal para luchar contra la "persecución contra los cristianos en Estados Unidos" y "el veneno tóxico de la ideología de género", diciendo que "Dios creó dos géneros, masculino y femenino."

Los mítines de Trump adoptan los símbolos, la retórica y la agenda del nacionalismo cristiano, que suele incluir la creencia de que Estados Unidos se fundó para ser una nación cristiana y busca privilegiar el cristianismo en la vida pública.

Trump respaldó una edición de la Biblia que incluye documentos fundacionales de Estados Unidos y la letra de "God Bless the USA" de Lee Greenwood.

"Se trata de una Biblia dirigida específicamente a un tipo de público evangélico blanco que se ve a sí mismo como el legítimo heredero del país", dijo Jones, citando una encuesta del PRRI de 2023 en la que cerca de la mitad de los evangélicos blancos estaban de acuerdo en que Dios pretendía que Estados Unidos fuera una tierra prometida para los cristianos europeos.

Los actos de campaña de Trump parecen un servicio religioso. El ex presidente ha compartido un vídeo titulado "God Made Trump" (Dios hizo a Trump) en el que se le describe en términos mesiánicos. Jones dijo que Trump se basa en el tema mesiánico con declaraciones como: "No me persiguen a mí, te persiguen a ti. Yo sólo me interpongo".

Pero Mark DeVine, un pastor bautista del sur y profesor de seminario de Birmingham, Alabama, escribió en la revista en línea American Reformer que los cristianos conservadores apoyan a Trump porque "los demócratas electos y los burócratas no electos al servicio de los demócratas" tienen una agenda "malvada" en temas que van desde el aborto hasta el género, pasando por la frontera y los cierres pandémicos que mantuvieron cerradas las iglesias.

"Los Trumpers quieren protegerse a sí mismos, a sus hijos, a sus comunidades y a la nación que aman de la embestida woke y totalitaria que ahora se está desatando sobre ellos donde viven, trabajan, estudian, juegan y adoran", escribió.

En el mitin de Ohio, algunos dijeron que creían que la nación o sus documentos fundacionales, como la Declaración de Derechos, tenían orígenes cristianos, aunque los historiadores cuestionan tales afirmaciones.

Algunos partidarios de Trump expresaron su esperanza de una América más cristiana.

Thomas Isbell, de Greensboro (Carolina del Norte), que lleva años instalando puestos de venta en mítines de Trump por todo el país, dijo que sus camisetas "Dios, armas y Trump" son las más vendidas.

"Es un país cristiano", dijo, y añadió que si él fuera presidente, sólo permitiría el culto público de los cristianos.

"No vamos a levantar un templo a ningún otro dios en nuestra tierra", dijo.