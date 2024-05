Denunciará Stefanik a Biden y alabará a Trump ante el Parlamento israelí

Nueva York.- La representante Elise Stefanik, de Nueva York, será la republicana de mayor rango en la Cámara de Representantes que se dirija al Parlamento israelí desde el atentado terrorista del 7 de octubre, con un discurso el domingo en el que se espera que lance una enérgica reprimenda al presidente Biden y a sus compañeros demócratas, al tiempo que presenta a su partido como los verdaderos aliados del Estado judío.

El discurso de Stefanik se produce cuando la Casa Blanca de Biden está instando a Israel a poner fin a la guerra en Gaza, y se basa en la estrategia política republicana de aprovechar las divisiones demócratas sobre la respuesta de Israel a los ataques terroristas.

Esa estrategia, que se ha desarrollado en el Congreso durante los últimos seis meses, ha incluido una votación simbólica en la Cámara de Representantes el jueves con el objetivo de reprender a Biden por detener un envío de armas a Israel y obligar a su administración a entregar esas armas rápidamente.

El Sr. Biden suspendió recientemente la ayuda militar por temor a que Israel utilizara las armas en Rafah, una ciudad muy poblada del sur de Gaza. La administración también ha comunicado al Congreso que planea vender más de 1.000 millones de dólares en nuevas armas a Israel.

"He sido clara en casa, y lo seré aquí", se espera que diga Stefanik en su discurso, según una versión preparada de sus declaraciones revisada por The New York Times. "No hay excusa para que un presidente estadounidense bloquee la ayuda a Israel".

Sus comentarios también parecen diseñados para ganarse el favor del ex presidente Donald J. Trump, quien ha mencionado a la Sra. Stefanik, ex ayudante de la Casa Blanca de George W. Bush y firme defensora del Sr. Trump, como posible candidata a la vicepresidencia.

Mientras que un adagio consagrado de la política estadounidense ha sostenido que el partidismo termina en la orilla del agua, los comentarios de la Sra. Stefanik pueden ayudar a fortalecer su buena fe con el ex presidente, prestando poca atención a los principios y el decoro detrás de esa regla no escrita.

La Sra. Stefanik se ha posicionado como una de las defensoras más leales del Sr. Trump en el Congreso, un papel que ella apostó por primera vez durante su primer juicio político en 2019. Sus comentarios preparados para el domingo mencionan al Sr. Trump por su nombre tres veces mientras destacan varios de los logros de su administración, incluido un paquete de acuerdos de Oriente Medio conocidos como los Acuerdos de Abraham y el traslado de la embajada estadounidense en Israel a Jerusalén.

"No debemos permitir que el extremismo en los rincones de la élite oculte el profundo y perdurable amor por Israel entre el pueblo estadounidense", planea decir la Sra. Stefanik. "Los estadounidenses sienten una fuerte conexión con vuestro pueblo. Os han abierto sus corazones en esta hora oscura".

Además de sus declaraciones en la Sala Jerusalén de la Knesset, Stefanik se reunirá con funcionarios israelíes, visitará lugares religiosos y recorrerá los lugares que fueron blanco de los atentados del 7 de octubre.

Stefanik ha desempeñado un papel destacado en las investigaciones del Congreso sobre el antisemitismo en los campus universitarios. Sus preguntas a los presidentes de Harvard y de la Universidad de Pensilvania condujeron finalmente a sus dimisiones, lo que supuso para Stefanik su mayor éxito en el Congreso.