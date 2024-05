Prevén pagar 300 mdp por tragedia migrante

Chiapas, México.- Por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos y 27 más heridos, el Gobierno federal proyecta el gasto de unos 300 millones de pesos.

Así lo reveló el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

"Sí, sí, el pago de los daños lo tenemos, tenemos suficiencia presupuestaria para poder pagar ese daños, ese requisito, y esperemos que en unos 15 días, el juez determine lo procedente, en mi caso, más de 300 millones de pesos en este tema de reparación del daño", reveló.

Sobre el proceso en su contra indicó que se ha presentado a firmar durante 18 ocasiones.

"No falto a una sola (cita judicial), he acatado la resolución judicial como sujeto de un proceso penal y estamos por pagar a nombre del Estado Mexicano, el pago de los daños causados que establece la Ley, de los 40 fallecidos, ya hay 35 que se les liquidó y están pendientes los venezolanos, que ha habido un problema con los bancos en Venezuela que no admiten ese tipo de depósito porque no están registrados en la organización bancaria internacional", dijo.

Añadió que en cuanto a los heridos son 27.

"Tenemos ya el dictamen de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito de 19, solamente nos hacen falta 8, entonces el retardo ha sido porque han estado los dictámenes periciales considerándose para el pago de cada uno de los heridos.

"Ya nos los dieron y en cuanto a los fallecidos fueron 3.5 millones de pesos por cada uno y en cuanto a los heridos oscila entre 3 a 4 millones cada uno", indicó.

Garduño dijo que el proceso ha sido "muy doloroso" como funcionario público.

"Porque yo he sido un defensor de los Derechos Humanos desde hace muchísimos años, tengo la maestría en Derechos Humanos, he sido procurador social de una ONG y es muy doloroso, yo jamás creí estar en este escenario pero finalmente fue un acto que transcurrió en menos de 3 minutos, donde 2 venezolanos queman las colchonetas y un elemento de una empresa privada nunca entregó las llaves.

"Entonces fueron varias circunstancias las que se acumularon y esto se realizó. En cuanto a la acusación mía y que estoy sujeto a proceso pues no soy yo quien esté juzgando, estoy sometido a un juez que tiene respetar el proceso penal y a él me estoy sometiendo, entonces estoy para que él resuelva, porque si es el linchamiento político que se quiere hacer, bueno pues entonces nos convertíamos nosotros en parte acusadora, juzgadora y sancionadora, entonces eso no posible", puntualizó.

El 27 de marzo de 2023, un incendio en la estación provisional Lerdo-Stanton del INM, provocado supuestamente por un migrante y la mala respuesta de las autoridades migratorias, derivó en la tragedia.

El 17 de abril del año pasado, el Instituto Nacional de Migración solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para resolver la indemnización y clarificar la forma de pago a los deudos y lesionados.

Para el 10 de julio de 2023, la CEAV resolvió los montos a entregar a familiares de los fallecidas, cuyas cantidades no son públicas.