Recibe Trump respaldo de la NRA, promete proteger derecho a las armas

Dallas, Texas.- El expresidente Donald Trump instó a los propietarios de armas a votar en las elecciones de 2024 mientras se dirigía a miles de miembros de la Asociación Nacional del Rifle, que lo respaldó oficialmente justo antes de que Trump subiera al escenario en su reunión anual en Texas este sábado.

"Tenemos que conseguir que los propietarios de armas voten", dijo Trump. "Creo que son un grupo rebelde. Pero seamos rebeldes y votemos esta vez".

Trump, en su discurso, dijo que la Segunda Enmienda "está muy presente en la papeleta" de noviembre, alegando que, si el presidente demócrata Joe Biden "consigue cuatro años más, vendrán a por sus armas, 100% seguro". Crooked Joe tiene un historial de 40 años intentando arrancar las armas de fuego de las manos de los ciudadanos respetuosos con la ley".

El gobierno de Biden ha tomado una serie de medidas para tratar de combatir la violencia armada, incluida una nueva norma que pretende cerrar una laguna jurídica que ha permitido que decenas de miles de armas sean vendidas cada año por vendedores sin licencia que no realizan comprobaciones de antecedentes.

Trump ha prometido seguir defendiendo la Segunda Enmienda, que asegura que está "bajo asedio", y se ha definido como "el mejor amigo que los propietarios de armas han tenido nunca en la Casa Blanca", mientras Estados Unidos se enfrenta a cifras récord de muertes por tiroteos masivos. El año pasado terminó con 42 asesinatos en masa y 217 muertes, lo que lo convierte en uno de los años más mortíferos de los que se tiene constancia.

El presunto candidato presidencial republicano ha sido criticado por Biden, en concreto por las declaraciones que Trump hizo este año tras un tiroteo en una escuela de Iowa. Trump calificó el incidente de "muy terrible" para después decir que "tenemos que superarlo. Tenemos que seguir adelante".

Trump, durante su discurso, también arremetió contra el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., llamándole "izquierda radical" y "un desastre", y señalando que Kennedy había llamado una vez a la NRA "grupo terrorista".

"No te lo pienses. No desperdicien su voto", dijo. "Él les llama grupo terrorista, y yo los llamo la columna vertebral de América". (Kennedy dijo más tarde en una entrevista en Fox News que no recordaba su tuit de 2018. "No los considero un grupo terrorista, y apoyo la Segunda Enmienda", dijo).

Trump señaló que hablará la próxima semana en la convención del Partido Libertario y dijo que instará a sus miembros a votar por él.

"Tenemos que unirnos a ellos", dijo. "Tenemos que conseguir ese 3% porque no podemos arriesgarnos a que gane Joe Biden".

Antes, de este sábado, la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano anunciaron la creación de una nueva coalición "Propietarios de armas por Trump" que incluye a activistas por los derechos de las armas y a quienes trabajan en la industria de las armas de fuego.

Biden ha hecho de la reducción de la violencia armada una parte importante de su administración y de su campaña de reelección, creando la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris. Biden también ha instado al Congreso a prohibir las llamadas armas de asalto, algo a lo que los demócratas se negaban incluso hace unos años.

"Esta noche, Donald Trump confirmó que hará exactamente lo que la NRA le diga que haga, incluso si eso significa más muertes, más tiroteos y más sufrimiento", dijo el portavoz de Biden, Ammar Moussa.

Cuando Trump era presidente, hubo momentos en los que prometió reforzar las leyes sobre armas. Después de un tiroteo masivo en una escuela secundaria en Parkland, Florida, que mató a 17 personas e hirió a otras 17, Trump dijo a los sobrevivientes y familiares que sería "muy fuerte en los controles de antecedentes." Afirmó que se enfrentaría a la NRA, pero más tarde se echó atrás, diciendo que "no había mucho apoyo político."

Este sábado, Trump también sacó a relucir los casos penales en su contra mientras su juicio por el dinero subrepticio se encamina a la recta final la próxima semana y acusó a los demócratas de estar detrás de estos casos por ser el oponente de Biden.

"Nunca olvidén que nuestros enemigos quieren quitarme mi libertad porque yo nunca dejaré que les quiten la suya", dijo.

Trump criticó las políticas fronterizas de Biden, repitiendo su promesa de que ordenará la mayor operación de deportación nacional. Habló sobre el aborto y advirtió a los republicanos que no sean tan extremistas sobre el aborto para seguir siendo elegibles.

"En mi opinión, los republicanos no han hablado de ello con inteligencia. No han hablado de ello con conocimiento de causa", dijo. "Recuerden, hablen con el corazón. Pero también tienes que volver a ser elegido".