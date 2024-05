Dio Biden la vuelta a Georgia en 2020, este año podría ser diferente

Nueva York.- El propósito oficial del viaje de Joseph R. Biden Jr. a Georgia en los últimos días de 2020 era recabar apoyos para dos candidatos demócratas al Senado que se enfrentaban a una reñida segunda vuelta. Pero la visita se pareció mucho a una vuelta triunfal.

"Tengo que decir que se siente bastante bien", dijo Biden a una multitud en Atlanta, deleitándose con la distinción de ser el primer demócrata en ganar Georgia en una elección presidencial en casi 30 años. El momento -junto con la victoria de los demócratas en los dos escaños del Senado unas semanas más tarde, inclinando el control de la cámara- pareció afirmar el resurgimiento del partido en un estado dominado durante mucho tiempo por los republicanos.

Este fin de semana, cuando Biden regresa a Atlanta con la ambición de volver a ganar el estado en una revancha con el expresidente Donald J. Trump, se enfrenta a un clima muy diferente.

El optimismo que se disparó entre los demócratas de Georgia tras su victoria se ha visto superado por la frustración y la preocupación, no solo por las perspectivas de su campaña, sino también por la dirección del país.

En Morehouse College, la prestigiosa institución negra donde Biden tiene previsto pronunciar el discurso de graduación el domingo, algunos estudiantes instaron a los funcionarios de la escuela a rescindir la invitación, y algunos miembros de la facultad han dicho que planean faltar al evento - una señal de descontento por el manejo del presidente de la guerra en Gaza.

Más allá de eso, las últimas encuestas han mostrado a Trump con una ventaja en Georgia, mientras que el apoyo a Biden se ha suavizado entre los grupos que habían sido fundamentales para su éxito en 2020, incluidos los votantes negros, otras personas de color y los más jóvenes.

"Definitivamente es un vacío", dijo Erick Allen, un demócrata que se postula para un escaño en la Junta de Comisionados en el condado de Cobb, a las afueras de Atlanta, refiriéndose a un "déficit de energía y fondos en Georgia."

Sin otras carreras estatales críticas en la boleta electoral, o la turbulencia de la pandemia temprana o las protestas de justicia racial que energizaron partes del electorado en 2020, el Sr. Allen dijo que le preocupa el nivel de interés e inversión en Georgia.

"No tenemos un George Floyd, gracias a Dios", dijo el Sr. Allen. "No tenemos un Covid, gracias a Dios. Las últimas elecciones fueron una crisis. Nos moríamos en las calles y nos moríamos en las camas de los hospitales. No vamos a tener esa energía".

Para el Sr. Allen y otros partidarios del Sr. Biden, esas preocupaciones no se han convertido en desesperación. Algunos han señalado que hace cuatro años, por estas fechas, la victoria de Biden en Georgia no estaba nada asegurada. Y grupos de defensa del derecho al voto como el New Georgia Project, que recaudó grandes sumas durante la última campaña, también andaban cortos de dinero aquella primavera.

De hecho, muchos creen que Georgia tiene potencial para volver a desempeñar un papel destacado en lo que casi con toda seguridad serán unas elecciones reñidas y polémicas. El anuncio esta semana de que Atlanta acogerá el primero de los dos debates televisados entre Biden y Trump no ha hecho sino consolidar esa idea.

"Georgia sigue siendo un estado importante", dijo Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, una organización progresista de compromiso cívico activa en Georgia y otros estados con una creciente población hispana.

La campaña de Biden ya cuenta con un equipo completo sobre el terreno en Georgia y ha estado en las ondas durante nueve meses. Pero el discurso de Biden en Morehouse y las elecciones primarias de la próxima semana marcan el inicio de la temporada de elecciones generales, una ocasión que ha llevado a algunos a reexaminar las raíces de las victorias obtenidas por los demócratas en los últimos años.

Los demócratas habían aprovechado los cambios demográficos a medida que la población del estado crecía y se diversificaba, logrando importantes avances entre los votantes blancos, negros, asiático-americanos y latinos de los suburbios de Atlanta, en rápida expansión. También había habido años de trabajo de base para inscribir y movilizar a nuevos votantes, sobre todo jóvenes y votantes pobres de color que históricamente habían tenido menos probabilidades de participar.

La evolución fue evidente durante la carrera del gobernador en 2018, cuando Stacey Abrams, una legisladora estatal demócrata, hizo una fuerte demostración contra Brian Kemp, entonces el secretario de estado republicano. La señora Abrams perdió por unos 55 mil votos.

Dos años después, esa lenta transformación chocó con una rápida secuencia de tumultuosos acontecimientos nacionales y mundiales que se desarrollaron en Georgia de manera especialmente vívida.

La pandemia de coronavirus agravó las deficiencias en el acceso a la atención sanitaria, y se abrieron nuevas fisuras políticas en torno a la respuesta del gobierno. Y las protestas por el racismo y la actuación policial tras el asesinato del Sr. Floyd en Minneapolis fueron especialmente intensas en Atlanta. Los asesinatos de Ahmaud Arbery, negro de 25 años, a manos de residentes blancos de un suburbio de la costa de Georgia, y de Rayshard Brooks, negro de 27 años, a manos de un agente de policía de Atlanta, intensificaron la angustia y la furia.

"Estábamos viendo el amanecer de una nueva era de derechos civiles", dijo el reverendo Dr. Jamal Bryant, pastor de la Iglesia Bautista Misionera Nuevo Nacimiento en Stonecrest, una ciudad de 60 mil habitantes a las afueras de Atlanta, donde aproximadamente el 90% de la población es negra. Con el movimiento Black Lives Matter, dijo, los jóvenes estaban "encontrando su voz, su equilibrio, y asumiendo una lucha que no iniciaron, sino que heredaron".

En las últimas semanas antes de las elecciones, la televisión y la radio se llenaron de anuncios políticos de todo tipo, mientras los candidatos, partidos y grupos cívicos contaban con voluntarios que llamaban a las puertas, hacían llamadas telefónicas y enviaban mensajes de texto y en las redes sociales.

Todo ello impulsó un aumento de la participación, y Biden venció a Trump, que ganó en la mayoría de los condados de Georgia, por poco menos de 12 mil votos.

Los estrechos márgenes provocaron una nueva agitación: El Sr. Trump y sus aliados trataron de anular su derrota en Georgia por medios que los fiscales consideraron delictivos, lo que dio lugar a cargos de crimen organizado contra ellos.

Pero el resultado también inspiró júbilo, ya que el resultado -no sólo las victorias demócratas, sino el nivel de participación- había sido difícil de imaginar. "Eligieron participar en hacer historia", dijo el reverendo Timothy McDonald III, pastor de la Primera Iglesia Bautista Iconium de Atlanta. "Vimos esperanza como no la habíamos visto antes".

Después de las elecciones, los legisladores estatales republicanos aprobaron una amplia legislación que añadió requisitos más estrictos para el voto por correo, limitó el número de buzones para depositar las papeletas y recortó la cantidad de tiempo entre una elección y una segunda vuelta.

Sus partidarios, en respuesta a las afirmaciones infundadas de Trump de que le habían robado la victoria en 2020, dijeron que las medidas reforzarían la integridad de las elecciones. Pero los críticos han condenado las nuevas restricciones, que dicen tendrán un impacto desproporcionado en los votantes de color.

Algunos miembros del Partido Republicano siguen negándose a reconocer que Biden ganó limpiamente. Otros sostienen que el resultado fue simplemente una aberración.

De cara a noviembre, Trump se está beneficiando del "abyecto fracaso de la actual administración" y de la reacción a las causas penales contra él, que "intentan criminalizar el desacuerdo político", dijo el viernes a la prensa Joshua McKoon, presidente del Partido Republicano de Georgia.

A los demócratas les preocupa que los votantes no tengan el aguante de acudir a las urnas como antes. "Creo que la gente entiende la importancia de la elección, pero hay una cierta fatiga", dijo el representante estatal Sam Park, demócrata que representa al condado de Gwinnett, en los suburbios de Atlanta.

Activistas y otras personas dijeron que muchos votantes de Biden en 2020 se han desilusionado. Hay enfado porque Biden no se ha enfrentado más enérgicamente a Israel por sus acciones en Gaza, e insatisfacción por problemas persistentes como el alto coste de la vivienda y la deuda de los préstamos estudiantiles.

Sin embargo, algunos partidarios de Biden sostienen que el problema del presidente no es la falta de logros, sino su incapacidad para explicarlos eficazmente a los votantes. Señalan los bajos niveles de desempleo de la población negra, el torrente de fondos federales enviados a las comunidades para paliar la pandemia y para infraestructuras, y los esfuerzos de la administración para cancelar la deuda de los préstamos estudiantiles.

"Esas cosas no deberían ser secretos", dijo el obispo Reginald T. Jackson, prelado presidente de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Georgia, que tiene cientos de congregaciones en el estado.

La campaña de Biden planea seguir ese consejo, desplegando a demócratas de alto perfil -incluidos los senadores de Georgia, Raphael Warnock y Jon Ossoff- para aumentar el entusiasmo.

"No digo que esto sea fácil", dijo Quentin Fulks, principal subdirector de campaña de Biden y natural de Georgia. "Pero sí creo que tenemos una fórmula propicia para aceptar ese mensaje".

El Sr. Biden se aseguró de promocionar su historial cuando llamó al programa matinal de una emisora de radio de Atlanta el miércoles. Mencionó la creación de nuevos puestos de trabajo, las inversiones en colegios y universidades históricamente negros, y la limitación del coste de la insulina - un tema potente en un estado con elevadas tasas de diabetes.

También se enfrentó a Trump, que ha hecho algunas incursiones entre los votantes negros, pero carece de una infraestructura de campaña en el estado. Biden acusó a Trump de exacerbar las divisiones raciales y dijo que la política de Trump era "odio y venganza".

Este mes, Georgia será uno de los estados disputados con un bombardeo publicitario de 14 millones de dólares, según un memorando del Sr. Fulks.

Leslie Palomino votó a Biden hace cuatro años, la primera vez que votaba en unas elecciones presidenciales. Por aquel entonces, también llamó a las puertas en el condado de Gwinnett, en calles no muy lejos de donde creció. Incluso tuvo la oportunidad de presentar a Kamala Harris en una parada de campaña.

La energía era palpable. Y también lo que estaba en juego.

Algo similar podría ser posible también esta vez, dijo.

Poder Latinx, del que es coordinadora del programa de Georgia, y otras organizaciones similares han empezado a movilizarse. Y entre mayo y noviembre pueden ocurrir muchas cosas, como se demostró en 2020.

"Estoy contando los días", dijo Palomino, refiriéndose a las 24 semanas hasta el día de las elecciones. "Conozco a nuestra gente: somos resistentes, y eso es lo que me está llevando adelante".