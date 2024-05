Jueces impolutos

Jesús Antonio Camarillo

La función de los jueces ha sido siempre un elemento clave en la subsistencia de las sociedades. Su presencia, abre la posibilidad de que nuestras disputas no queden al arbitrio de la venganza privada o de cualquier otra medida autotutelar o autodefensiva. En ese sentido, los jueces o árbitros son figuras heterocompositivas, puesto que son terceros ajenos a la controversia material, sin embargo, la resuelven a través de un proceso jurisdiccional mediante el cual, se supone, la gente racionaliza sus conflictos.

No obstante, como figura emblemática y nodal, tiende a ser idealizada. A lo largo de los siglos se han acuñado mitos y leyendas sobre la labor de los jueces. Una de ellas tiene que ver con la cristalización de una imagen de autómata, de un ente que toma la ley y la aplica con total asepsia al caso concreto. En la confección de esa imagen no hay lugar para la voluntad, los prejuicios, la ideología, el ejercicio del poder. Es la configuración, pues, de una postal que no tiene ningún vínculo con todo lo que converge, realmente, en la labor cotidiana de los juzgadores. En contra de esa imagen de pureza, grandes teóricos ya se han ocupado de dar cuenta de una dimensión más cercana a todo lo que realmente merodea al trabajo del juzgador.

Como una muestra de ello, el eminente iusfilósofo alemán, Hermann Kantorowicz, uno de los precursores de la corriente denominada “Escuela del Derecho Libre”, solía decir que los métodos de interpretación son, en gran medida, ficticios. Estos se inspiran, más bien, en la voluntad de conseguir el resultado deseado. Para Kantorowicz, es la voluntad del juez y no su razón, la que desempeña un papel trascendental en el acto de juzgar.

Al igual que Kantorowicz, muchos otros estudiosos han puesto énfasis en la dimensión política de la decisión judicial. Y un componente medular de esa decisión es el influjo del poder. Poder del que emite la decisión, pero también poder de las fuentes de factores reales que entran en juego. Si en casos ordinarios, el cabildeo de poderes fácticos con frecuencia está presente, sería iluso pensar que, en casos complejos, no exista convergencia de directrices no precisamente emanadas de órganos con competencia para generarlas.

Lo anterior viene a colación por la alharaca que se ha armado con la exhibición de presuntas presiones que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, ejercía por conducto de sus más cercanos colaboradores, en contra de jueces para que resolvieran en favor de específicos intereses. El caso más reciente hace alusión a las supuestas presiones en contra de una jueza para que resolviera en favor de que el Ejército se quedara con un rancho ubicado en Valle de Bravo que disputaban con un prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Por supuesto, las acusaciones se ventilan en un contexto que antecede a una elección presidencial, y aunque tienen todo el cariz de la oportunidad de sacar provecho partidista, no dejan de poner sobre la mesa la discusión en torno a la actuación de jueces del más alto rango. No hay Supremas Cortes ni Tribunales Constitucionales impolutos, tampoco Tribunales Internacionales. Todo órgano jurisdiccional es receptor de presiones políticas y él mismo forma parte del complejo entramado del poder. De igual forma, todo órgano jurisdiccional superior delibera y dialoga con los otros poderes formales. En ese sentido, no hay nada nuevo bajo el sol. Los términos, condiciones y resultados de esas relaciones y diálogos dependen de muchos factores, entre ellos, de aspectos individuales que marcan la forma en que el propio poder se ejerce.

Recientemente, en Ciudad Juárez, un Tribunal Colegiado de Circuito acaba de emitir una resolución en un juicio de amparo sobre el caso del sacerdote Aristeo B., el fallo servirá para que los resolutores iniciales ahonden sobre la evaluación de las pruebas. Pero ninguna de las sentencias hasta ahora emitidas constituye o encarna la “única respuesta correcta”. Son decisiones. Y en una decisión, diría Kantorowicz, la voluntad pesa más que la razón.