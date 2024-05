Difieren consejeros del INE sobre prohibir uso de color rosa

Ciudad de México.- Tres consejeros electorales difirieron de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre llamar a los ciudadanos y partidos de oposición a no utilizar el color rosa mexicano, característico del organismo.

Por ello, aclararon, la posición de la consejera presidenta fue a título personal, no a nombre del Instituto Nacional Electoral.

"El uso del color es libre. (Quienes lo usan) se han manifestado en su libertad ciudadana conforme a sus definiciones y esa libertad debe seguir existiendo.

"El uso de los colores no es exclusivo de nadie, es parte de las libertades. Sé que otros de mis colegas tienen otro punto de vista, que respeto absolutamente, pero, en mi opinión, cualquier persona puede usar los colores y el INE, no se nos olvide, es una institución para las y los mexicanas", afirmó la consejera Claudia Zavala.

De lo contrario, advirtió, tendrían que ponerse a cambiar los colores que son de partidos y usan los gobiernos, o viceversa.

El viernes, Taddei pidió a las organizaciones del movimiento llamado "Marea Rosa", a los partidos de oposición y a su candidata, Xóchitl Gálvez, no utilizar el color rosa mexicano, pues es el tono con el que se identifica el órgano electoral.

"Este uso (del color rosa) por otras organizaciones, hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre, el Instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al Instituto", consideró Taddei.

La consejera Carla Humphrey aseguró que en abril del año pasado, en una reunión privada de consejeros, ella mostró su preocupación por el uso del color rosa mexicano por parte de las organizaciones ciudadanas, que ahora se les conoce como "Marea Rosa", porque el INE podría ser asociado con ese movimiento.

Sin embargo, explicó, tras una investigación del personal jurídico, se llegó a la conclusión de que el INE únicamente tenía registrado como propio el emblema, y los colores no son propiedad de "absolutamente nadie".

"El rosa del INE, el azul, el verde, pues no se pueden registrar. Nadie puede registrar como suyo un color. El llamado que hace la presidenta es a título personal", añadió.

Señaló que la petición formal que hizo Morena al INE para exigir a las organizaciones, a la oposición y a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez a no utilizar el rosa, deberá ser resulta por el Consejo General, y cada integrante asumirá una posición.

El consejero Martín Faz aseguró que en lo personal no le gusta que se asocie el color de identidad del Instituto con alguna candidatura, pero no pueden prohibir su uso porque el INE no tiene la exclusividad.

"No podemos dar una instrucción en un sentido de usar o no usar algún tipo de color. Creo que la ciudadanía puede hacer uso del color que quiera, yo preferiría que no haya una identificación, pero tampoco creo que eso es óbice para decirle a la ciudadanía algo en un sentido o en otro, creo que es un llamado personal de la presidenta, válido, pero es un llamado personal, no es de carácter institucional", añadió.