Ser madre no debe ser un sacrificio

Aunque el mes de mayo tiene varias festividades, siempre lo identificamos con una muy particular. Si bien no está formalizada en el calendario y por tanto no es feriada ni es un día inhábil, detiene nuestras jornadas. Sin duda, la motivación para hacerlo es muy importante: celebrar a nuestras madres y reconocer la labor que realizan en nuestras vidas.

La festividad es muy inspiradora porque implica, en muchos sentidos, nuestra razón de ser. El 10 de mayo se viste de flores en las esquinas, los restaurantes tienen grandes filas y en los hogares se reúnen las familias. Aunque se trate de un día laboral, el movimiento que se observa en las calles es el de un domingo, independientemente del día en que caiga.

Nuestras madres son una figura de amor, respeto y cuidado. No por nada, son un símbolo de la mexicanidad, pues es el centro que une a la familia. Son ellas quienes general el calor de hogar que siempre nos hacen sentir bienvenidos.

Sin embargo, mi análisis lo quisiera dirigir más allá de esa figura simbólica y abrir una segunda reflexión. Como sociedad, les hemos impuesto una enorme carga a las mujeres que deciden ser madres. Les pedimos cumplir con muchas tareas de manera abnegada y, con un gran sobreesfuerzo, encargarse de la crianza de las infancias.

En ellas recargamos las principales responsabilidades que tenemos con la niñez. En muchas ocasiones, más de las que pensamos, son las únicas que participan en una labor que debería compartirse entre todos los que vivimos en esta comunidad llamada Estado.

Por esa razón, las voces feministas han insistido, a lo largo de muchas décadas, en promover esta batalla por los derechos de las mujeres que deciden ser madres. Las feministas han exigido que esta decisión no implique el sacrificio de todos los demás rubros de su vida.

A estas alturas parecería obvio decir que las mujeres tenemos el derecho a desarrollarnos en el ámbito laboral, académico, económico e, inclusive, en el personal. La decisión de ser madre no debería implicar en ningún sentido olvidarnos de nuestras propias necesidades, relegándolas a un segundo plano, para atender primero las de la niña, niño o adolescente.

A López Obrador, quisiera reconocerle una propuesta muy importante a este respecto. No me cabe la menor duda que era urgente rediseñar el Programa de Apoyo de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, porque no llegaba a los lugares donde más se necesitaba.

El primer gran cambio fue, en vez de subsidiar estancias, optar por transferencias directas para que cada madre decidiera cuál sería el modelo más adecuado de crianza en cada caso. Incluso, se abrió a nuevos modelos de familia, lo cual, de la perspectiva de género, es un gran avance. En muchos casos, son las abuelas, quienes terminan siendo el gran soporte en las tareas de cuidado y, ahora, es posible acompañarlas.

Aunque la oposición insista en que los apoyos a las madres trabajadores desaparecieron, la verdad es que se movieron a otros lugares donde había mayores urgencias. Hoy, por ejemplo, se priorizan comunidades indígenas y afromexicanas, localidades en las que se presentaban los índices más altos de desnutrición.

Juárez, fue uno de los municipios más beneficiados de este rediseño. Alrededor del 10% de los derechohabientes de este programa viven en nuestro municipio, pues se reconoció que era urgente dar prioridad a las zonas fronterizas. Muchas mujeres, buscando una vida mejor, llegan a nuestra ciudad. Y, a pesar de que siempre hemos sido hospitalarios, debemos reconocer que no cuentan con las mismas redes de apoyo que tendrían si continuaran en sus lugares de origen. Es de celebrarse que el Estado mexicano este apoyando a miles de trabajadoras de la maquila que han optado por ser madres.

Sin embargo, en esta coyuntura en la que estamos proponiendo profundizar la transformación, es tan importante ponernos nuevas metas para seguir avanzando. Quisiera apuntar algunas ideas que me parecen centrales.

Requerimos ampliar las licencias de maternidad y paternidad, no sólo para dar más tiempo a las mujeres de cuidar a los recién nacidos y para que puedan recuperarse, también para involucrar a los padres en estas labores. También debemos implementar mayor flexibilidad laboral y opciones de teletrabajo para seguir impulsando la carrera profesional de las mujeres que optan por ser madres. Además, fortalecer las leyes y políticas que protegen a las madres del acoso laboral y la discriminación.

La lista podría extenderse indefinidamente, pero estas tres propuestas ayudarían a corto plazo para que la maternidad no signifique un sacrificio. Por ahora, aunque no estén en el primer plano de la discusión política durante las campañas, confió en que las mujeres que participamos en esta transformación, seguiremos trabajando por estos derechos.