En todo California este lunes las empresas autorizadas podrán empezar a cultivar y vender legalmente mariguana de usos recreativos, mientras que diversas corporaciones policiacas estarán intentando asegurarse de seguir un montón de nuevas leyes sobre dicha droga.Debido a que no predomina la responsabilidad de ninguna corporación única, a quienes se encuentran a favor y en contra de la legalización les preocupa el grado al cual puedan acatarse las leyes.Las corporaciones estatales emitirán un total de 19 tipos de permiso a agricultores, minoristas, fabricantes y distribuidores. Cada corporación ha adscrito personal para tomar medidas contra los operadores sin licencia.Asimismo, otras corporaciones estatales como el Departamento de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina de Control de Estupefacientes señalaron que recurrirán a los equipos especiales para la mariguana ya establecidos a efecto de continuar erradicando a los agricultores y vendedores ilegales.El recién formado Buró para el Control de la Mariguana, la instancia estatal que otorga licencia a los establecimientos minoristas, dijo haber contratado varios agentes para ir contra las tiendas sin licencia y planear contratar más en los próximos meses. Pero gran parte del trabajo de arrestar a los operadores ilegales recaerá en las corporaciones policiacas locales.“Somos muy pocos”, dio el vocero del Buró Alex Traverso.Traverso agregó que el 1º de enero empezarán a trabajar ocho agentes, si bien la jefa de la corporación Lori Ajax indicó que las sanciones no serán prioritarias mientras la instancia se concentre durante los primeros meses del año en que los minoristas obtengan licencia.Hasta el momento la corporación ha emitido menos de 200 licencias provisionales. Se trata de una fracción de las que se distribuirán en cuanto Los Ángeles, San Francisco y otros gobiernos locales empiecen a emitir sus propias licencias, que son requisito para tramitar el permiso estatal.El representante Tom Lackey presentó un proyecto de ley que convertiría a la Patrulla de Carreteras de California en la corporación líder para vigilar el cumplimiento de las leyes estatales sobre mariguana, especialmente las dirigidas a contener el flujo de la droga que sale del estado.Ajax señaló que la regulación de la mariguana es más complicada que la del alcohol debido a que los gobiernos locales tienen considerable autoridad sobre la droga.Recientemente los líderes del condado Siskiyou declararon estado de emergencia e hicieron un llamado al Gobernador a fin de colaborar con la policía local para erradicar la ola de cultivos ilegales. En el condado de prohibió el cultivo comercial, pero eso no ha impedido la migración de agricultores de mariguana que aprovechan el bajo costo de los terrenos en la remota zona norte californiana.“Estamos rebasados”, dijo el alguacil Jon Lopey.En el condado de Los Ángeles, funcionarios policiacos se preparan para el posible aumento en los robos de dispensarios de mariguana y en el número de conductores que manejen drogados.El alguacil Jim McDonnell dijo creer que la legalización le “abrirá los ojos a mucha gente”.“La percepción pública es que la mariguana es inofensiva, que esto es algo que hacíamos hace 40 años y no pasa nada”, señaló. “Bueno, la mariguana actual no es la mariguana de antes. Hoy en día el ingrediente activo, el THC, es mucho más potente que hace 40 años”.

