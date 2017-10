Afectan incendios mariguana medicinal

California— Muchos negocios del norte de California necesitarán años para reconstruirse, incluso para los productores legales de cannabis, tras los incendios forestales que han azotado la región, reportó la agencia Bloomberg.Al menos seis granjas de mariguana han sido destruidas, según reportes de Hezekiah Allen, director ejecutivo de la Asociación de Productores de California.“Muchas de las empresas y sueños de la gente de tener cannabis legal se convirtieron en cenizas o están cubiertos de humo en este momento”, dijo Hezekiah Allen.Los expertos estiman que la cifra aumentará de manera significativa a medida que se restauren las comunicaciones y las autoridades permitan que los evacuados de la zona regresen para evaluar los daños, reportó Bloomberg.Derek Peterson, CEO de Terra Tech, que cultiva y vende mariguana en California, estima que los agricultores invierten al menos 5 millones de dólares en sus instalaciones y 3 millones en el cultivo, según reportes de la cadena CNN.Los productores se enfrentan a una perspectiva desafiante porque no tienen acceso a un salvavidas clave en el mundo de la agricultura; el seguro de cultivos.Los empresarios tienen poco acceso a préstamos, ya que los bancos aún rechazan a compañías que venden un producto que es ilegal según la legislación federal.“Si sus instalaciones se queman, muchas de estas personas no podrán obtener ningún alivio económico para ellos por reclamar al seguro”, dijo Peterson.“No hay ningún mecanismo para la recuperación y compensarlos por su pérdida, es un tremendo riesgo para las personas”, afirmó.Además, en caso que California reciba ayuda del Gobierno estadounidense, los agricultores de mariguana tampoco podrán acceder a ella, por ser un producto ilegal según la legislación federal.El Gobernador Jerry Brown declaró estado de emergencia en ocho condados al tiempo que 22 grandes incendios han quemado más de 170 mil acres de tierras, según reportes de Cal Fire, el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.Al menos 35 personas han muerto, más de 20 mil han sido evacuadas y 3 mil 500 casas han quedado destruidas.El tamaño de los campos de mariguana destruido era el de aproximadamente un mil metros cuadrados.Una granja se quemó en el incendio de Atlas, en el valle de Napa, tres se incendiaron en el área de Santa Rosa y por lo menos dos quedaron destruidas en Mendocino.California legalizó la mariguana para su uso medicinal en 1996 y para fines recreativos en noviembre de 2016.Las ventas de la industria se estiman en 5 mil 800 millones para 2021, según la unidad de investigación de la firma de inversión en cannabis Arcview Group.Sin embargo, el precio de entrada es alto, pues los agricultores deben pagar permisos, solicitudes de agua y licencias para cultivar la mariguana.Además, afrontan los mismos riesgos meteorológicos sobre sus cultivos que los de los agricultores tradicionales, pero sin acceso a servicios bancarios o la capacidad para rebajar gastos comerciales de los impuestos.Por otra parte, los cultivos de cannabis que no están en llamas se encuentran en riesgos. Al igual que el vino, el daño del humo puede alterar el sabor del producto y reducir su precio de manera significativa.El estatuto ilegal federal sobre el cannabis ha impedido que los productores obtengan cualquier tipo de seguro federal sobre sus cosechas.Si bien han empezado a aparecer algunas compañías de seguros dedicadas únicamente al cannabis, podrían no ser suficientes para cubrir a todos los productores que perdieron sus cosechas.Cannasure, aseguradora con sede en Cleveland, solo proporcionará seguro contra accidentes o de responsabilidad general para la cannabis que se cultiva bajo techo.

