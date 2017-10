Sanciona Trump al brazo militar de Irán

Washington— El presidente Donald Trump acusó ayer a Irán de violar el espíritu del histórico acuerdo nuclear de 2015 y responsabilizó a Teherán de una serie de comportamientos indebidos, por lo que Washington le impuso sanciones antiterrorismo a su principal brazo militar.Sin embargo, rompiendo su promesa de campaña de anular el pacto, Trump dijo que no estaba listo para retirar a Estados Unidos del acuerdo o para imponer nuevamente sanciones nucleares a Irán.En lugar de eso, pasó el asunto al Congreso y a las otras naciones participantes en el acuerdo de siete países, diciéndoles a los legisladores que vuelvan más estricta la ley que rige la participación de EU y enmienden una serie de deficiencias en el pacto.Entre ellas incluyó la expiración de varias restricciones clave bajo las “cláusulas de ocaso” que comienzan a entrar en vigor en 2025.Trump advirtió que sin esos arreglos, es posible que retire a EU del acuerdo y reimponga las sanciones que se habían levantado previamente.Sin esas mejorías “el acuerdo será cancelado”, dijo en un discurso en la Casa Blanca.“Está bajo revisión continua y nuestra participación la puedo cancelar, como presidente, en cualquier momento”, dijo.El anuncio de Trump fue una concesión que le permite criticar un acuerdo contra el que ha arremetido varias veces, definiéndolo como el peor pacto en la historia de Estados Unidos, pero no llegó a cancelar el tratado, que fue negociado por el gobierno de su predecesor, Barack Obama., aliados europeos y otros países durante un periodo de 18 meses.Ahora, el Congreso tendrá 60 días para decidir si impone nuevamente las sanciones previas, las modifica o mantiene intacto el pacto. Cualquier reimposición de sanciones anulará de manera automática la participación de Estados Unidos en el acuerdo.Antes del discurso de Trump, el secretario de Estado Rex Tillerson y otros funcionarios estadounidenses brindaron detalles de la nueva postura del presidente. Tillerson dijo que Trump le pedirá al Congreso una nueva legislación que reimponga automáticamente las sanciones que se levantaron gracias al acuerdo, en caso de que Irán cruce alguno de los “detonantes” nucleares o no nucleares.Esos “detonantes” incluirían violaciones al acuerdo en lo referente a trabajo nuclear o a pruebas de misiles balísticos de manera ilícita, el respaldo al presidente sirio Bashar Assad, al movimiento libanés Jezbolá y otros grupos desestabilizadores en la región, abusos a los derechos humanos y actividades de guerra cibernética”, resaltó Tillerson.

