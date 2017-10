Afirman que EU irá contra automotrices

Washington DC, Estados Unidos– Estados Unidos busca incluir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) una regla de origen para autos y autopartes que obligue a que estos productos contengan 50 por ciento de material de ese país, haciendo más difícil la producción en México, según un reporte de la publicación especializada en comercio Inside US Trade.La propuesta podría ser presentada durante la Ronda Cuatro de renegociación del TLC que inicia el 11 de octubre y también incluiría el elevar el contenido regional en autos y autopartes de 62.5 por ciento hasta 80 por ciento.Aunque advirtió que la propuesta podría sufrir cambios aún, la publicación aseguró que el plan ya fue compartido por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, inglés) con el Capitolio."Las fuentes dijeron que los funcionarios del USTR dejaron claro que el objetivo general del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, es 'hacer que sea lo más caro posible' para las compañías de automóviles que producen en México", asegura Inside US Trade.Además de los porcentajes en contenido estadounidense y contenido regional, el reporte asegura que Estados Unidos propondrá una lista expandida para rastrear el origen de múltiples componentes en autos.La propuesta de obligar a México y Canadá a aceptar un porcentaje de contenido estadounidense en las reglas de origen para automóviles y autopartes había sido adelantada desde el 16 de agosto por Estados Unidos al inicio de la Ronda Uno de las pláticas de renegociación, pero no ha revelado cifras específicas.Desde agosto también, funcionarios de México como Canadá habían denunciando ya sus rechazo a una propuesta de ese tipo arguyendo que obligar a un porcentaje estadounidense en las reglas de origen en automóviles y autopartes es algo que no tiene precedente para un bloque comercial.Luego de una ronda en Ottawa, la Ronda Cuatro de pláticas de renegociación está programada a realizarse en un hotel de la zona metropolitana de Washington, DC entre el 11 y el 16 de octubre.

