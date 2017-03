Frenan recursos para muro de EU; demócratas rechazan edificación

Washington— La aprobación de fondos para la edificación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México fue pospuesta por los legisladores republicanos hasta fin de año y rechazada por los demócratas, estos últimos consideran que es una construcción innecesaria.El senador republicano Roy Blunt, de Missouri, miembro de alto rango del Comité de Asignaciones presupuestales, indicó ayer que la solicitud de fondos adicionales del presidente Donald Trump deberá esperar hasta fines de año.El problema está en la negociación del presupuesto gubernamental para este año y el desacuerdo tanto entre la mayoría republicana y la oposición demócrata en cuanto a las prioridades presupuestales.Trump prometió en su campaña electoral construir una barda en la frontera con México y de hecho esperaba apurar la edificación desde este año con una inversión de dos mil 600 millones de dólares para el año fiscal 2017-18.Pero los demócratas han prometido oponerse categóricamente y algunos republicanos consideran que no es necesaria, al menos en los términos iniciales.De acuerdo con el sitio web politico.com, el gobierno de Trump hizo, a principios de año, una petición de 1.4 mil millones de dólares como parte de un plan que incrementaría el gasto de defensa en más de 30 mil millones de dólares. La idea era que el presupuesto para la valla quedaría incluida en el debate general.Pero la misma publicación precisó que “el problema es que la barda no es tan popular, particularmente si los Estados Unidos van a pagar por ella; tampoco unifica a los republicanos en el Congreso”.El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, indicó que la barda no es una inversión útil y de hecho el debate sobre su financiamiento sólo sería un problema para la eventual aprobación del presupuesto militar.En ese marco, el liderazgo republicano en las dos cámaras del Congreso decidió no vincular la petición de fondos para la barda con el presupuesto general.En opinión de Blunt, citado por el periódico digital The Hill, la propuesta de ley de gastos suplementarios solicitados por Trump para pagar por actividades militares y el muro fronterizo complicaría las conversaciones y debería ser tratado en una fecha posterior.El gasto suplementario podría tratarse “en un momento posterior.”Asimismo, el liderazgo demócrata del Senado de EU reafirmó su rechazo a la petición presupuestal del presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México y para contratar una “fuerza de deportación” contra inmigrantes indocumentados.Durante un acto donde aparecieron familias estadounidenses separadas por la detención o deportación de padres de familia sin antecedentes criminales, el líder demócrata Charles Schumer, reiteró su oposición a la aprobación de los recursos.“En lugar de gastar el dinero de los contribuyentes en un muro, deberíamos estar invirtiendo en crear empleos y arreglar nuestra infraestructura, no en separar a familias estadounidenses y perjudicar niños y a las economías locales”.“Vamos a hacer todo lo posible para negar los fondos en el presupuesto para crear un muro”, coincidió el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez.“Primero, no pensamos que un muro es necesario, número dos, el presidente dijo que México lo iba a pagar, así que busque el pago de otro, aunque no pensamos que es un muro necesario. Este país fue creado en libertad, no en muros”.Visiblemente emotivo por los testimonios de familias que sufrieron la deportación de sus padres, Menéndez sostuvo que combatirán todos los elementos del presupuesto relacionados con la deportación masiva.El recurso solicitado por el Presidente estadunidense sólo alcanza para construir 3% del muro que prometió durante campaña.La principal promesa de campaña del presidente Donald Trump, la construcción de un nuevo muro a lo largo de la frontera estadunidense con México, parece comenzar a derrumbarse luego de que el mandatario solicitó este martes sólo mil millones de dólares para construir y reemplazar este año 62 millas de barda, que equivalen al tres por ciento de la franja limítrofe entre ambos países.La administración Trump estima que para el 2018 pedirá únicamente dos mil 600 millones de dólares adicionales para “infraestructura fronteriza táctica” que no necesariamente es la construcción del muro, sino que incluye reclutar y contratar a diez mil agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cinco mil patrulleros fronterizos adicionales.La administración del presidente Donald Trump sólo invertirá este año mil millones de dólares para construir 48 millas de barda y reemplazar otras 14 millas de muro deteriorado, la mayoría de las obras en San Diego, de acuerdo con información de la cadena CNN divulgada este martes.El total de 62 millas –unos 93 kilómetros—de obras de muro equivalen prácticamente al tres por ciento de la frontera entre Estados Unidos y México, solamente en San Diego y en el Valle del Río Grande en Texas.Los mil millones de presupuesto apenas han sido solicitados al congreso y está pendiente su aprobación.Si el congreso aprueba los fondos, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) construirá este año 14 millas de barda nueva en San Diego y otras seis millas en Texas.También reemplazará 14 millas de barda deteriorada en San Diego y levantará un muro de contención de 28 millas, en el Valle del Río Grande.El portal Business Insider informó que para el año fiscal 2018 el presidente Trump solicitará otros dos mil 600 millones de dólares para infraestructura fronteriza.El total de menos de cuatro mil millones de dólares para la barda en dos años es solo una fracción del costo del muro que según cálculos iniciales costaría entre 21 mil y 22 mil millones de dólares, pero que a partir de este mes se menciona que puede llegar hasta 50 mil millones de dólares.El presidente Trump mencionó durante su campaña que la barda costaría unos 12 mil millones de dólares. Luego de su triunfo electoral, el Departamento de Seguridad Interior (HSD) estimó que costaría entre 21 mil 600 y 22 mil millones de dólares.Este mes, sin embargo, el director de la Oficina de Administración de Presupuesto, Mick Mulvaney, consideró que el muro costará entre ocho y 25 millones de dólares por milla, lo que significaría que alcanzaría hasta 50 mil millones de dólares bardear la frontera.Un vocero de CBP, Ralph Desio, confirmó que en San Diego se probarán los prototipos de barda que presenten las empresas seleccionadas.Por ahora cerca de 600 compañías han solicitado licitud para construir el muro.Para mayo el número será reducido a una veintena de empresas. CBP espera comenzar a construir la barda en junio de este año.