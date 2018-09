Alarman reportes de secuestro en la web

[email protected]

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones donde distintas mujeres mencionan que las quisieron secuestrar en el Este de la ciudad. La Policía de El Paso (EPPD) asegura que estos reportes no son creíbles.Durante el fin de semana surgieron varias publicaciones, donde mujeres aseguran que estuvieron a punto de ser secuestradas e incluso en una de las denuncias en redes sociales se menciona un Jeep color rojo con placas de Chihuahua.Ante esto, Enrique Carrillo, vocero de EPPD, explicó en una breve conferencia de prensa que ninguno de estos presuntos intentos de secuestro han sido reportados, por lo que no son creíbles para la autoridades.“No tenemos reporte de nada de eso, hable con todos las estaciones y no tenemos información de que esta actividad criminal este ocurriendo en la ciudad”, dijo Carrillo.Amberlina Nicole, asegura que, entrando a una Familly Dollar de Ysleta, vio que una mujer lloraba y decía que la habían querido secuestrar.“La mujer estaba llorando y decía a uno de los empleados que un Jeep rojo con placas de Juárez la estaba siguiendo” dijo la mujer.Amberlina agregó que 20 minutos después, cuando ella estaba apunto de salir de la tienda entró una mujer con hija llorando diciendo que el mismo jeep las estaba siguiendo y que las habían querido subir al vehículo.Otra de las denuncias la hizo Krystel Sígala, asegurando que a su madre la siguió un hombre dentro de una tienda Walmart en el Este de El Paso.“Mi mamá dice que un hombre joven se le acerco y la estaba invitando a salir pero como ella se negó el hombre la comenzó a seguir y le seguía preguntado cosas”, explicó.Sígala mencionó que su madre acudió con empleados de la tienda para decirles lo que estaba ocurriendo y que al describirles al hombre los empleados comentaron que horas antes habían recibido una denuncia similar del mismo hombre.La mujer aseguró que lo mismo le pasó una semana antes a la hermana de su mejor amiga, pero en esta ocasión en el Noreste de la ciudad.Aunque dichas publicaciones se volvieron virales, Carrillo reitero que ninguna de las presuntas víctimas acudió o llamó a EPPD para hacer un reporte.Por lo que pidió a la comunidad no dejarse llevar por las publicaciones, ya que asegura que en ocasiones solo crean “pánico innecesario”.“Si supiéramos que algo esta pasando créanme que se los diríamos, pero en verdad no tenemos información porque estas personas no han reportado nada y no queremos que la gente se alarme pensado que hay un grupo de secuestradores en las calles”, enfatizó.Carrillo explicó que hasta el momento existe una denuncia por un incidente ocurrido el pasado miércoles, cuando un hombre intentó abrir la puerta del auto de una mujer cuando ella estaba en el semáforo.“La mujer estaba parada en el semáforo de la calle George Dieter y Rojas y un hombre trató de abrir la puerta pero no sabemos la intención del hombre”, indicó.El vocero comentó que la mujer llamó al número de emergencias y aunque las autoridades revisaron el área, no encontraron al hombre.“Este es un incidente aislado, pero no lo podemos catalogar como un intento de secuestro porque no tenemos suficiente información al respecto”, reiteró.Ashley Estrada, subió un video a redes sociales donde explicaba lo que le había ocurrido cuando estaba esperando la luz verde en la intersección antes mencionada, pero la publicación fue borrada poco después.El Diario de El Paso contactó a la mujer parta tratar de obtener un comentario, pero hasta el cierre de esta edición Estrada no estuvo disponible para dar entrevistas.Carrillo pidió a la comunidad siempre estar alerta de las personas que están a su alrededor y señaló que en caso de ser víctimas de algún delito lo reporten de inmediato al número de emergencias 911.“Toda la comunidad tiene que estar al pendiente de su alrededor siempre, no solo cuando salen este tipo de publicaciones. Siempre puede haber algo de peligro por eso hay que estar al pendiente”, concluyó.