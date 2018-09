Patrulla Fronteriza, con problemas para filtrar personal

Houston, Texas – El arresto de un supervisor de la Patrulla Fronteriza, tras acusaciones de haber matado a cuatro mujeres, vuelve a llamar la atención hacia los problemas de la dependencia para mantener a los oficiales desadaptados fuera de sus filas, al mismo tiempo que enfrenta nuevas presiones para contratar a miles de agentes.Juan David Ortiz, quien trabajó en el sector de la dependencia en Laredo, fue acusado de perseguir a mujeres, de las que se cree que eran prostitutas, en lo que según los fiscales se trata del trabajo de un asesino serial.Caso aisladoLa Patrulla Fronteriza y los fiscales describieron a Ortiz como un caso atípico que no representa a los miles de empleados que trabajan para la dependencia alrededor del país.“Me molestaría mucho que esto llegue a manchar el gran trabajo que esos hombres y mujeres realizan”, dijo la jefa a de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, en una conferencia de prensa junto con los fiscales y otros oficiales de la Policía.Pero el arresto de Ortiz y las acusaciones de violencia que tienen que ver con otros agentes de la Patrulla Fronteriza han puesto en la mira a cómo la dependencia investiga a los prospectos a ser contratados ahora que el presidente Donald Trump quiere agregar 5 mil agentes más como parte de sus rígidas medidas contra la inmigración ilegal. El Congreso aún no ha financiado dicha petición.La Patrulla Fronteriza ha batallado por muchos años para contratar a más agentes. Muchos de los empleos en la fuerza requieren que las personas vivan en remotos poblados desérticos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los agentes deben pasar por una detallada investigación de sus historiales, y el examen con el polígrafo, el cual es requerido para todos los solicitantes desde el 2012, es una importante barrera, con tan sólo un índice 28 por ciento de aprobación entre el 2013 y el 2016.El representante Henry Cuellar, demócrata de Laredo, dijo el lunes que él estaba considerando si la agencia debería requerir un examen psicológico para todos los nuevos oficiales. Cuellar dijo que también habló con los líderes de la dependencia el domingo sobre agregar más oficiales de relaciones internas. Cuellar es miembro del subcomité de la Cámara de Representantes que revisa el presupuesto destinado a la división de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional.“¿Hay algo más en todo esto? ¿Acaso hay otros casos alrededor de Estados Unidos? Quizás no se trate de asesinato, pero ¿acaso hay otras cosas que necesitamos revisar?” dijo Cuellar. “Quiero ver el aspecto más amplio y no tener una sorpresiva reacción”.Ortiz es un veterano de la Marina de 35 años que se unió a la Patrulla Fronteriza en el 2009, alrededor de la época en que hubo una importante oleada de contrataciones en la dependencia.La dependencia ha crecido dramáticamente por el transcurso de los últimos 20 años, de unos 8 mil agentes en 1998 a alrededor de 20 mil actualmente. Hay cerca de mil 700 agentes en el sector de Laredo, el cual se ubica al oeste del Valle del Rio Grande, el corredor más activo de los cruces fronterizos ilegales.A manera que la fuerza creció, lo hicieron también los arrestos por mala conducta. La Oficina de Responsabilidades del Gobierno encontró que 336 empleados de la CBP fueron arrestados en el año fiscal del 2012, en comparación con los 190 arrestos en el 2005. El índice promedio de mala conducta registró un ligero aumento del 2005 al 2012, de los 4.5 a los 5.6 arrestos por cada mil empleados.“Aún estamos sufriendo por los resultados de esa última oleada de contrataciones”, dijo Cynthia Pompa, gerente del Centro para los Derechos en la Frontera de la Unión Americana a Favor de las Libertades Civiles.Ortiz fue el segundo agente en Laredo acusado de asesinato este año.Ronald Anthony Burgos-Aviles, otro agente supervisor, fue arrestado en abril y acusado de homicidio capital en base a acusaciones de haber matado a una mujer de 27 años con quien había entablado una relación romántica, así como también a su hijo de un año. Los fiscales han solicitado la pena de muerte.El mismo sector llamó la atención en mayo después de que la Patrulla Fronteriza cambiara su historia sobre por qué un agente disparó y mató a Claudia Gómez González, una mujer guatemalteca de 19 años, quien había cruzado la frontera cerca de Laredo. Los oficiales primero declararon que el agente había sido atacado “por múltiples sujetos”, luego se hizo una revisión de dicha declaración dos días después y tal aseveración fue eliminada.Pompa, quien está apostada en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, dijo que era “extremadamente alarmante” que agentes con el poder de detener e interrogar a personas en las comunidades fronterizas hayan sido acusados de haber cometido crímenes tales como el asesinato.“Muchos habitantes a lo largo de la frontera del suroeste no confían en estas dependencias de inmigración, particularmente la Patrulla Fronteriza”, dijo.Reclutar a miembros del ejército es una parte central de la estrategia de contratación de la Patrulla Fronteriza. Les da preferencia a los veteranos y ofrece a los soldados un proceso acelerado de contratación, incluyendo quedar exentos del examen con el polígrafo y pruebas de condición física, lo cual les permite ser contratados en alrededor de tres meses.Ortiz abandonó la Marina en mayo del 2009, después de ocho años de carrera en la que sirvió como médico de combate. Un oficial de la Policía dijo a la Associated Press que oficialmente Ortiz se unió a la Patrulla Fronteriza el 27 de agosto del 2009. El oficial habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado de hablar en público.Provost dijo a los reporteros el lunes que Ortiz había sido suspendido de manera indefinida sin goce de sueldo, y que la dependencia estaba cooperando con los investigadores.

