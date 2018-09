Fijan fianza de 2.5 mdd a oficial de Patrulla Fronteriza

Houston— Un supervisor de la Patrulla Fronteriza fue encarcelado ayer en Texas y se le fijó una fianza de 2.5 millones de dólares por los cargos de matar a cuatro mujeres y lesionar a una quinta que logró escapar.Juan David Ortiz, de 35 años, quedó preso en Laredo por cuatro cargos de homicidio y otros por agresión agravada con un arma mortal y detención ilegal, según expedientes de la prisión del condado Webb.Ortiz, que llevaba 10 años trabajando para la Patrulla Fronteriza, fue arrestado el sábado alrededor de las 2 de la mañana cuando lo encontraron escondido en una camioneta en el estacionamiento de un hotel en Laredo, al cabo de lo que los investigadores describieron como una cadena de 10 días de violencia.Isidro Alaniz, fiscal federal del condado Webb, dijo el sábado que los investigadores “consideran que se trata de un asesino serial”.Alaniz describió cómo este supervisor de inteligencia de la Patrulla Fronteriza continuó acudiendo a su trabajo durante este periodo.“Mientras la policía buscaba al homicida... él se presentaba a trabajar normalmente a diario”, agregó.Todo comenzó con el descubrimiento el 4 de septiembre del cadáver de Melissa Ramírez, de 29 años. De acuerdo con una declaración jurada policial, Ortiz dijo haber matado el día anterior a Ramírez. Al igual que las otras víctimas, Ramírez fue asesinada de un disparo en la cabeza y su cadáver abandonado en una carretera en una zona rural del condado Webb, en el noroeste de Texas.Una segunda víctima, Claudine Anne Luera, de 42 años, fue encontrada gravemente herida de bala en una carretera el jueves en la mañana pero aún con vida, según la declaración jurada.La mujer, que tenía cinco hijos, murió ese mismo día en un hospital.Ortiz subió el viernes a su vehículo a una mujer llamada Erika Peña, se firma en la declaración. Le dijo a la policía que forcejeó con Ortiz dentro de su camioneta, donde el agente le apuntó con una pistola, pero ella logró escapar. La mujer llegó a una gasolinera en la que halló a un patrullero y le pidió auxilio.Según la declaración jurada Ortiz les dijo a los investigadores que después de que Peña echara a correr subió a su vehículo a sus últimas dos víctimas, cuyas identidades no han sido dadas a conocer.En los documentos carcelarios no se indica si Ortiz tenía un abogado para que declarara sobre el caso.Alaniz dijo que se cree que las mujeres asesinadas eran prostitutas y una de ellas era transexual. Al menos dos eran ciudadanas estadounidenses, apuntó, y se desconocen las nacionalidades de las otras. Los investigadores continúan trabajando para determinar un móvil.Se cree que Ortiz actuó solo.La agencia federal emitió un comunicado en el que ofrece sus “más sinceras condolencias” a las familias de las víctimas y señaló que no tolera la conducta delictiva de ningún empleado.El Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuya División de los Rangers está investigando, refirió las preguntas sobre el caso a la policía del condado Webb. El jefe policial Martin Cuellar no devolvió varios mensajes para solicitarle sus comentarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.