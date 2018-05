Con promociones, mitigan alza del dólar

El alza de la cotización del dólar sobre el peso mexicano ha impactado por décadas al comercio general de la localidad. Sin embargo, esto no es cuento nuevo para los locatarios paseños, ya que año con año amortiguan la baja en ventas con mercadotecnia, promociones y servicio al cliente.Para los propietarios de negocios en El Paso, incrementar las promociones, especiales y ofertas, es parte de las estrategias de venta para mitigar el golpe en los ingresos.“Lo que sí sabemos es que los negocios de la frontera saben prepararse para este tipo de cambios y siempre sacan ofertas para que siga fluyendo el tráfico en los comercios”, comentó Paulo Aguirre, vocero de la Cámara de Comercio Hispana de El Paso (EPHCC).De acuerdo con la cámara, a pesar de esta circunstancia, localmente el cambio no es tan drástico, debido a un fenómeno único que se logra implementar en urbes fronterizas. (Sabrina Zuniga)A inicios de esta semana, el peso cotizó en transacciones bancarias por arriba de la barrera de los 20 por dólar, su nivel más débil en más de 14 meses, luego de que funcionarios estadounidenses emitieron comentarios pesimistas en torno a la renegociación del NAFTA.En promedio, la divisa estadounidense en la frontera se vendía ayer a 18.60 pesos en casas de cambio y 20.06 pesos en bancos.Ventas al 2 por 1, rebajas en artículos y cupones con descuento, son varias de las promociones que las tiendas locales publican para no dejar de atraer clientes durante las temporadas ‘del dólar caro’.Para José Arreola, comerciante local de la zona Centro de El Paso, la paridad de la moneda estadounidense es un ciclo que se mueve últimamente sin precedentes, pero que es necesario seguirle el rastro.“Depende, sí impacta de cierta forma el precio del dólar, pero muchas de las personas que vienen y no dejan de venir son los mismos clientes de siempre, los que tienen su ‘changarrito’ en Juárez”, dijo.“Pero, pues se bajan los precios y se liquidan los zapatos que van saliendo, de esta forma, la gente se anima a llevarse uno o dos pares más”, comentó.Los clientes principales son fronterizos que cruzan a pie y hacen sus compras mayormente en tiendas propiedad de coreanos y chinos. Artículos importados desde Asia, que van desde productos para el hogar, zapatos y ropa en su mayoría económica.Por otro lado, los almacenes y tiendas establecidas que han crecido en esta región, notan una deficiencia, pero no es ninguna que no se haya visto anteriormente.Enoch Kimmelman, propietario de las tiendas de ropa Starr Western Wear, comentó a El Diario de El Paso que cuenta con una vida de residir en la frontera, y que por años, se han presentado estas etapas financieras en la economía fronteriza.“Hemos sobrevivido a varias devaluaciones, incluso más grandes que la que tenemos ahorita. En las décadas de los 70 y 90 se presentaron devaluaciones mayores, pero creo que el servicio al cliente es la clave”, dijo.La empresa con medio siglo de operación en esta frontera, cuenta al momento con dos sucursales –una en el Centro y otra sobre Gateway West, al Este de El Paso–, y abrirá una tercera tienda este próximo agosto en el Centro Comercial Sunland Park en el Oeste.“El tipo de cambio entre el dólar y el peso sí afecta a un largo plazo, pero la economía de ambos países suele acostumbrarse a los cambios, sé que muchos de los negocios se dedican a cuidar a sus clientes y otorgar buenos precios por un buen producto”, expresó Kimmelman.La EPHCC comentó que si bien el tráfico de compradores se reduce en negocios locales, el cambio se pronuncia un poco más en los negocios de actividades recreativas, como restaurantes, cines y otros.Y es que siendo una región fronteriza, la competencia surge por ambos lados de la franja, por lo que cuando la paridad del dólar sube, la gente elige lo que más le conviene económicamente.No se distingue viviendo en frontera por tantos años, a alguien que vive en El Paso, en la ciudad de Chihuahua, o en Juárez, somos una sola comunidad, así como Texas y Chihuahua son un solo estado, finalizó Kimmelman.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.