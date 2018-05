Habrá 'cero tolerancia' vs padres indocumentados

The Washington PostWashington— El fiscal general Jeff Sessions anunció ayer lunes que el Departamento de Justicia comenzará a enjuiciar a todas las personas que crucen ilegalmente Estados Unidos a lo largo de la frontera sudoeste, un radical cambio de política que se centra especialmente en los migrantes que viajan con niños.En discursos separados, uno en Scottsdale, Arizona, y el otro en San Diego, Sessions dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará a remitir dichos casos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento. Los fiscales federales "tomarán tantos de esos casos como sea humanamente posible hasta que lleguemos al 100 por ciento", dijo.La llamada medida de "tolerancia cero" anunciada ayer podría dividir a miles de familias porque los niños no están permitidos en las cárceles criminales. Hasta ahora, la mayoría de las familias detenidas ilegalmente han sido liberadas para esperar las audiencias de deportación civil.La administración Trump puso a prueba este enfoque en el sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, que incluye a Nuevo México, entre julio y noviembre de 2017, y dijo que el número de familias que intentaban cruzar ilegalmente se desplomó en un 64 por ciento."Si cruzas la frontera ilegalmente... entonces te procesaremos", dijo Sessions. "Si pasas de contrabando a un extranjero ilegal a través de la frontera, entonces te procesaremos... Si estás contrabandeando a un niño, entonces vamos a enjuiciarlo y ese niño será separado de ti, probablemente, según sea necesario. Por ley. Si no quiere que su hijo se separe, no los traiga al otro lado de la frontera ilegalmente. No es culpa nuestra que alguien lo haga ".Funcionarios del DHS dicen que han visto un aumento significativo en los cruces fronterizos ilegales en el último año, incluido un aumento en el número de familias y niños no acompañados. En el último mes, los oficiales de la Patrulla Fronteriza dicen que se han encontrado con más de 50 mil inmigrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. De abril de 2017 a abril de 2018, el número de aprehensiones y cruces de frontera "inadmisibles" se triplicó, según el DHS.Los defensores de los migrantes han dicho que la mayoría están huyendo de la violencia en Centroamérica y deberían ser tratados como solicitantes de asilo, no como criminales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles ya presentó una demanda federal en California por separaciones familiares pasadas.Sessions indicó que si bien "sin dudas" las personas que cruzan ilegalmente la frontera huyen del peligro o la desesperación, "no podemos tomar a todos en este planeta que se encuentran en una situación difícil".El fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, quien ha luchado contra la administración de Trump en el tribunal, señaló que estaba siguiendo de cerca el asunto.”Como padre, lo último que haría es separar a padres y madres de sus hijos y espero que el gobierno federal piense dos veces antes de hacer esto", dijo Becerra. "Hay protecciones constitucionales que podemos observar".En San Diego, Sessions fue interrumpido por un manifestante con un megáfono."No te queremos en nuestro estado", gritó el hombre. "¿Vas a separar a las familias? ¿Es por eso que estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Tienes corazón? ¿Tienes alma? ¿Por qué trabajas para esta administración?"Altos funcionarios de inmigración y aduanas pidieron el aumento de los enjuiciamientos el mes pasado en un memo confidencial a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Dijeron que la presentación de cargos criminales contra los migrantes, incluidos los padres que viajan con niños, sería la forma más efectiva de controlar los cruces fronterizos ilegales.El New York Times informó el mes pasado que cientos de niños fueron arrebatados de sus padres en la frontera desde octubre.Nielsen le dijo a los legisladores en abril que DHS tiene como objetivo mantener a las familias unidas "el tiempo que sea operacionalmente posible". Ella dijo que las familias están separadas para "proteger a los niños" en caso de que los adultos que viajan con ellos no sean realmente sus padres.Sessions, quien como fiscal general ha sido especialmente agresivo con respecto a la inmigración, dijo que para llevar a cabo la aplicación de las nuevas políticas, estaba enviando 35 fiscales al suroeste y 18 jueces de inmigración a la frontera para manejar las solicitudes de asilo. Esos movimientos fueron anunciados la semana pasada.Los enjuiciamientos criminales en la frontera se han disparado en las últimas dos décadas, de menos de 10 mil casos en 1996 a más de 90 mil en su apogeo en 2013 bajo el ex presidente Barack Obama, según TRAC, una organización de Syracuse University que rastrea los enjuiciamientos criminales de inmigración. El año fiscal pasado, el número de enjuiciamientos de inmigración disminuyó un 14 por ciento, a casi 60 mil.El cargo criminal más común es "ingreso indebido por parte de un extranjero" o entrada ilegal. Los delincuentes por primera vez generalmente enfrentan un delito federal punible con hasta seis meses de prisión o multas. Los reincidentes pueden ser encarcelados por hasta dos años y multados, o acusados con la ofensa más grave de "reingreso ilegal".Después de que el presidente Donald Trump llamara el mes pasado a renovar los esfuerzos para reducir los cruces fronterizos ilegales, Sessions ordenó a los fiscales estadounidenses en la frontera procesar a los migrantes "en la medida de lo posible". Sus comentarios del lunes parecen indicar que los fiscales federales le darán una mayor prioridad."Once millones de personas ya están aquí ilegalmente", dijo Sessions en su discurso. "Eso es más que la población del estado de Georgia ... No defenderemos esto. No vamos a permitir que este país sea invadido. No permitiremos la estampida. No capitularemos ante la anarquía".