El Paso en riesgo de perder un legislador

El Condado de El Paso podría perder una de las 5 representaciones estatales debido a que su población no ha crecido lo suficiente en la última década y la manipulación partidista de los mapas electorales, se informó.Lo anterior se dio a conocer durante el foro sobre redistribución de distritos denominado Fair Maps Texas vs. Gerrymandering promovido por La Liga de Mujeres Votantes de El Paso (LWV EP) y la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU) llevado a cabo en las instalaciones de El Colegio de la Comunidad, campus Valle Verde.Durante la reunión, los organizadores informaron que les impulsa un solo objetivo. “Hacer que nuestros mapas electorales sean justos para todos”. También dijeron sentirse preocupados de que los límites distritales dividan los vecindarios, situación que “deja a nuestras comunidades sin una voz de representación cohesionada”, se dijo durante la junta pública.“Si no se tiene la representación suficiente corremos el riesgo y quedaríamos desprotegidos en la lucha de los temas de interés comunitario que se ventilan en la Legislatura del Estado”, explicó Joshua Carter Guerra, director de Distrito para de la Representante estatal, Mary Gonzalez.Agregó que actualmente se cuenta con 5 representes mismos que defienden los intereses de la comunidad en materia de educación, inmigración, estudiantes inmigrantes, temas agrícolas y leyes estatales.Por su parte Irasema Coronado, catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en El Paso -UTEP- resaltó que este tipo de eventos tiene como finalidad crear conciencia entre los votantes para que defiendan la equidad de los distritos electorales en Texas.Actualmente se cuenta con 31 distritos electorales que son atendidos por 150 representantes por lo que es importante que haya una distribución justa y equitativa para dar respuesta a toda la población, sobre todo a las minorías.“Lo que ha pasado y se ha vuelto costumbre es que se manipula la distribución de los distritos para diluir el voto de las minorías que es el llamado ‘gerrymandering, que en español es la manipulación política de los distrito electorales para beneficiar a un partido político”, afirmó la especialista en temas políticos.Señaló además que cada 10 años se realiza el censo de población en Estados Unidos y ese censo ayuda a determinar los distritos electorales basados en población.“Cuando el censo se tome en el 2020 es posible que en esta zona se pierda un representante porque El Paso no ha crecido lo suficiente como en otras urbes en la entidad como Austin ó Dallas”.Coronado, agregó que a través de la historia se han impugnado las decisiones de la Legislatura en turno y llevado ante los jueces locales por la discriminación imperante pero al llegar a la Suprema Corte han revocado la sentencia.Con el próximo Censo de 2020 que lleva a una redistribución de distritos constitucionalmente requerida, los temas de la gestión de los derechos de las personas deben colocarse en el centro del discurso público.Un enfoque en este tema no se ha discutido públicamente en El Paso en muchos años, se dijo, por lo que se tuvo una asistencia nutrida.Judy Ackerman, miembro de la liga de mujeres que promueven el voto comentó que en 2016, el 66 por ciento de los candidatos de la legislatura estatal se presentaron sin oposición. Ochenta y un escaños en la Casa del Estado de Texas no fueron disputados. Noventa y siete por ciento de los titulares fueron reelegidos.“Es de extrañar que los ciudadanos pregunten ¿Por qué debería votar?", afirmo Ackerman, quien a su vez explicó que lLos mapas públicos de Fair Maps Texas vs. Gerrymandering han sido organizados por Fair Maps Texas en Houston, Dallas, Fort Worth, Austin, San Antonio y otros lugares de Texas.La Liga de Mujeres Votantes tiene una larga historia de promover procesos de redistribución de distritos transparentes, justos y responsables que reflejen nuestro valor fundamental de la democracia representativa.En Texas, la manipulación partidista ha sido un problema durante décadas. El partido político que controla la legislatura estatal en el momento del censo puede manipular los mapas electorales recién dibujados para favorecer a los candidatos de su partido, por lo general, obteniendo una mayoría de escaños "seguros" o no competitivos.Los funcionarios electos en estos distritos ya no pueden ser responsabilizados por el poder de nuestro voto. Por lo tanto, la Liga apoya la reforma que pondría límites al partidismo y aumentaría la participación pública en el proceso de redistribución de distritos.Actualmente El Paso cuenta con cinco representantes en la Legislatura estatal que son: Joe Pickett, Distrito 72; Mary González, Distrito 75’; César Blanco Distrito 76; Evelina ‘Lina’ Ortega, Distrito 77; Joe Moody, Distrito 78 y el senador José Rodriguez del Distrito 29.